Effacé du marché automobile depuis quelques années, Fisker s’est redonné un petit coup de fouet en présentant il y a un an son nouveau SUV 100 % électrique nommé Ocean, dont le prix de départ est fixé à 37 499 dollars (soit environ 33 500 euros, le prix en Europe sera assurément plus élevé). La mise en fabrication devrait débuter au quatrième trimestre 2022 pour le monde, mais le véhicule pourrait pointer le bout de sa calandre en France en début d'année suivante et de façon confidentielle.

Une livraison de SUV Ocean en 2023 en France

En effet, le constructeur américain et Crédit Agricole Consumer Finance, ainsi que sa marque spécialisée dans la vente et le financement automobiles, Agilauto, ont scellé un accord permettant la fourniture et livraison des véhicules électriques Fisker Ocean dans le cadre de programmes destinés aux collaborateurs du groupe maison mère et au marché de la banque privée. « Dans le cadre de ce protocole d’accord, Agilauto pourra acheter des SUV Fisker Ocean destinés aux collaborateurs éligibles et à certains clients de la banque privée du groupe. La livraison est prévue à partir de janvier 2023 », précise-t-on dans un communiqué. Un projet correspondant à l'arrivée du modèle sur la marché auto français.

« Nous saluons l'engagement dont fait preuve CA Consumer Finance pour offrir à ses collaborateurs un meilleur accès à la mobilité zéro émission » déclare Henrik Fisker, président-directeur général de Fisker. Qui ajoute : « Soixante pour-cent des ventes de véhicules neufs en Europe se font par le biais de transactions interentreprises, et nous sommes prêts à nous associer à des entreprises avant-gardistes comme CA Consumer Finance, alors que le marché s’oriente de plus en plus vers l’électrification. »