Un showroom près des Champs-Élysées

Objectif : 5 000 ventes en France en 2024

La production du Fisker Ocean , premier SUV électrique du constructeur dirigé par Henrik Fisker, doit démarrer le 17 novembre 2022 dans l’usine Magna de Graz, en Autriche. Mais 53 000 commandes ont d’ores et déjà été passées dans le monde, dont 8 000 en Europe et 565 en France. De passage à Paris les 27 et 28 juin derniers pour rencontrer des actionnaires français et choisir l’emplacement du futur showroom parisien du constructeur, le P-DG dano-américain a accepté de lever le voile, pour L’argus, sur sa future stratégie de distribution. Une politique qui sera valable pour la France, mais aussi pour le monde entier.« Notre business model est très différent » de celui utilisé par les autres constructeurs automobiles, affirme-t-il en évoquant le sujet. L’idée consiste en effet à « réduire autant que possible les coûts de l’ensemble du processus de distribution afin que le client n’ait pas à payer pour cela ». Henrik Fisker met ainsi en avant les prix compétitifs de l’Ocean par rapport à ses concurrents, à savoir entre 41 900 et 69 950 € selon les versions.ajoute-t-il.À LIRE. Ces nouvelles marques automobiles qui débarquent en France Au même titre que d’autres néo-constructeurs de véhicules électriques, dont Tesla, Fisker a donc choisi la distribution directe pour sa future gamme. En France, un « experience center » devrait voir le jour à Paris, dans le quartier des Champs-Élysées d’ici à la fin de l’année. Ce showroom permettra de découvrir en vrai l’Ocean, puis la future gamme Fisker. « Nous avons trouvé un endroit, précise le patron, mais nous n’avons pas encore finalisé l’accord. »Les clients devront toutefois passer commande en ligne pour acheter une voiture.Moyennant un supplément, les clients pourront se faire livrer leur voiture à domicile, tandis qu’un système de récupération et de livraison sera aussi mis en place pour les opérations d’entretien. En parallèle, les voitures « totalement connectées » de Fisker permettront « d’effectuer des mises à jour à distance » ou encore de connaître à l’avance les réparations dont elles auront besoin.À LIRE. Fisker arrive en France avec le Crédit Agricole Pour la suite,Car le P-DG de Fisker se montre ambitieux. « Nous prévoyons d’atteindre 1 000 commandes en France en 2023, puis 5 000 à l’horizon 2024 et 150 000 dans le monde », annonce-t-il.En attendant, les clients vivant loin de Paris pourront bénéficier d’un réseau de garages de proximité grâce aux partenariats noués avec Bridgestone et Speedy pour l’après-vente. « Les clients n’auront pas à aller chez eux, précise le P-DG. Nous amènerons la voiture à l’un de ces points de service plutôt qu'à Paris pour les réparations et les diagnostics. »Retrouvez d’autres informations sur la stratégie de Fisker dans une interview exclusive qui sera publiée prochainement sur notre site.