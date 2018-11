La France compte désormais plus de 460 centres transformés aux couleurs de Five Star. Et si ça continue, le réseau pourrait davantage s’étoffer dans les prochaines semaines pour atteindre ses objectifs, soit plus de 480 à fin 2018, car l’enseigne pullule ! Après huit ouvertures en septembre 2018, le réseau de carrosserie a accueilli pas moins de 14 nouveaux membres.



Voici la liste des carrosseries qui ont adhéré au groupement Five Star, fondé en 1993 :



Carrosserie Moinard, Saint-Joachim (44), Yvonnick Moinard.VO Carrosserie, Noyons (26), Franck Crozy.

Carrosserie Bergin, Chaneins (01), Stéphane Bergin.

Carrosserie Guillet, Vezin Le Coquet (35), Jérémy Boucher.

Azur Auto Carrosserie, Le Luc (83). Philippe Carcenac.

Carrosserie Bisontine, Besançon (25), Sylvain Choffat.

SAS Carrosserie Challier, Cluses (74), Jonathan Sergeant.

Garage Saint-Jacques/X-Trem Auto, Saint-Jacques sur Darnetal (76), Michel Viger.

Carrosserie Chaumontaise, Chamont (52), Florian Durocq.

Biero Carrosserie, Loriol sur Drôme (26), Julien Biero.

Garage Rouquette, Clermont L'Hérault (34), Jérémie Turco.

Garage de L'Orb, Bedarieux (34), Jérémie Turco.

BSM Autos, Les Pennes Mirabeau (13), Serge Blessas.

Carrosserie du Bugey, Amberieu en Bugey (01), Nicolas Mikssiyan.