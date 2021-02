Pour les professionnels de l’automobile, réparer des véhicules électrifiés représente un levier d’activité non négligeable. En effet, même si ces modèles ne pèsent aujourd’hui qu’une petite partie du marché automobile français (6,7 % en 2020), la croissance est spectaculaire d’année en année, voire sur les derniers mois grâce notamment à la mise en place des mesures gouvernementales. Dans ce contexte évolutif, Five Star tente d’anticiper ce que serait la future demande en matière de VE dans les carrosseries de ses adhérents. Depuis le mois de janvier 2021, le groupement a ainsi entamé une tournée nationale pour former les carrossiers adhérents à la prise en charge des véhicules hybrides et électriques.

Le Cesvi, une aide précieuse

L’Electric Five Star Tour est organisé sous la houlette du Cesvi France, le technocentre automobile du groupe Covéa, situé à Poitiers (Vienne). Et il investira sur certaines villes de France jusqu’au mois de juin 2021. But de l'opération : faciliter le déploiement de l’habilitation à la réparation des modèles électriques et hybrides au sein du réseau Five Star. Il s’agit de la qualification B2VL/BCL, valable trois ans, qui autorise un opérateur à consigner et réparer un véhicule hybride ou électrique. Rappelons que ces véhicules électrifiés sont équipés d’une batterie générant 360 volts et qu’il faut absolument maîtriser les procédures de sécurité spécifiques afin d’écarter les risques d’électrocution. Cela implique donc de former ces professionnels, mais sans les contraindre en termes de temps.



« Nous avions pris en compte l’électrification du parc automobile dès 2013. Aussi une large part de nos adhérents est-elle déjà habilitée à assurer la maintenance des véhicules électriques et hybrides, prévient Alain Bessin, président du réseau Five Star. Mais Five Star Tour constitue un réel coup d’accélérateur pour la formation des membres de notre réseau, qui peuvent ainsi répondre au développement rapide des véhicules électriques et hybrides. De plus, c’est l’occasion pour les carrossiers déjà formés de renouveler leur habilitation. D’ici à la fin de l’année, tous nos carrossiers devraient être certifiés. »

21 dates programmées

Dans ce tour de France, 21 dates donnent lieu à 21 sessions de formation, la dernière étant programmée le 7 juin en région Rhône-Alpes. Il est possible de consulter les étapes en téléchargeant le document ci-dessous.



Des ateliers théoriques et pratiques sont ainsi dispensés pendant deux jours, durant lesquels les participants assimilent les EPI spécifiques, apprennent à effectuer la consignation et la mise en sécurité d'un véhicule, à identifier un problème d'ordre électrique et à en assurer la maintenance. Guillaume Raud, formateur service mécanique et électronique au Cesvi France, qui a animé la session de formation les 4 et 5 février à Mantes-la-Ville, témoigne : « L’Electric Five Star Tour est une excellente occasion de démythifier la complexité de prise en charge des véhicules électriques et hybrides. Certains carrossiers qui n’osaient pas prendre en charge ces voitures réalisent qu’en suivant les procédures de sécurité les risques disparaissent. Par ailleurs, tous les participants font preuve d’une réelle implication durant la formation et sont très motivés. Ils savent que cette habilitation constitue un levier de développement efficace pour leur activité. »