Le 25e congrès de Five Star aurait eu de bons échos selon les dirigeants. Car depuis ce rassemblement, dans lequel Repair Zen a été mis en avant, de nouveaux carrossiers ont adhéré au réseau. De juin à fin septembre 2018, ce sont donc huit nouvelles carrosseries qui ont été accueillies et sont en cours de transformation.



« Nous sommes ravis d’accueillir ces nouveaux membres qui par leur répartition géographique : Hauts de France, Ile-de-France et Occitanie pour ne citer qu’elles, nous permettent d’étendre pas à pas notre implantation nationale », se félicite Alain Bessin, Président du G.I.E Five Star.



Voici la liste des nouveaux adhérents :

Carrosserie Villeneuvoise, Villeneuve (12), Emmanuel Lassure.

Ribeiro Automobiles, Tourcoing (59), David Ribeiro.

JB Renov Auto, Epone (78), Jacques Baehr.

Garage du Grand Basque, Bayonne (64), Alain Maisonnave.

Auto Dépannage Service Vaires, Vaires-sur-Marne (77), Yvan Brotons.

Garage Pichon, Aveze (72), Lionel Pichon.

Etablissements Fernandez, Boujan-sur-Libron (34), Yann Perez.

Carrosserie Barsot Bourgeois, La Chapelle-Saint-Luc (10), Franck Cholot.