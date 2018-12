Pour faire écho à ses bons résultats annuels, Five Star souhaite accompagner cette bonne dynamique en renforçant ses équipes. Lionel Garcia a donc été nommé responsable développement réseau au sein du GIE de Five Star. Il est en poste depuis le 5 novembre 2018 et ses missions tournent autour de la pérennisation du réseau de carrossiers, de leur accompagnement et sur la digitalisation du commerce après-vente.

« Nous avons des projets ambitieux autour de la simplification du métier de carrossier. Le parc de véhicules circulants est en pleine mutation, nous allons avoir de nouveaux véhicules et de nouveaux centres d’expertises. L’avenir est devant nous et nous sommes toujours en train d’anticiper les besoins de nos adhérents et de nos clients », souligne le dirigeant.

Lionel Garcia a débuté sa carrière dans l’auto en tant que professionnel de la carrosserie. En 1992, il rejoint la filiale commerciale de Renault, Sodicam, comme responsable produits professionnels du groupe. Six ans plus tard, il intègre Dunlop-Goodyear puis en 2000, devient consultant chez Coventeam où ses missions portent naturellement sur le commerce de l’après-vente automobile. Il créa notamment le label Nissan Service Pro pour le constructeur.

Dans les années 2010, il rencontre ainsi le groupement Five Star avec qui Nissan signe un accord-cadre. Il déclare ainsi : « Ce nouveau challenge est un excellent objectif pour moi après 16 ans passés à la tête du commerce de l’après-vente chez Nissan West Europe. A bientôt 50 ans, ma loyauté envers Five Star m’a poussé à accepter leur offre. C’est un réseau très dynamique avec qui j’ai toujours eu plaisir à travailler. »