« Si un patron ne sait pas gérer sa carrosserie, il risque d’avoir de gros problèmes à très court terme. Nous devons tous viser la performance. » Les mots ont été lâchés. Lors d’une conférence de presse organisée en parallèle du 28e congrès du réseau, les 16 et 17 juin 2022 aux Arcs (Savoie), le président du GIE Five Star, Alain Bessin, a redit tout son engagement auprès des 550 carrossiers adhérents pour que leurs affaires restent rentables ou le (re)deviennent, qu’ils gagnent tous de l’argent. En effet, en trois heures de plénières, le dirigeant et ses équipes ont donné toutes les clés pour savoir gérer le mieux possible une carrosserie, aujourd'hui et demain. À cette fin, la Five Star Galaxy a donc été de nouveau présentée dans ses grandes lignes. Opérationnelle depuis fin 2021, cette offre digitale globale se veut le guichet unique par excellence pour les adhérents carrossiers (un seul compte et un seul mot de passe), puisqu’il regroupe tous les outils numériques nécessaires à une gestion simplifiée de l’atelier.

Des indicateurs précis pour les carrossiers Five Star

Entre la boutique et les commandes, la gestion de sinistres, l’actualité, les outils de communication nationale et locale, le rendez-vous en ligne, la gestion du parcours client…, le point d’orgue de cette présentation a été l’intégration de Global Repair. Rappelons que cet outil a été créé par un carrossier (Romuald Rozet, P-DG de CDR Group) pour les carrossiers de Five Star, présenté en 2019 et généralisé depuis le début de 2022. La finalité ? « Qu’à la fin de l’année il n’y ait pas de surprise au bilan », insiste le fondateur. Ce logiciel répond aux besoins d’un chef d’entreprise. Il est programmé pour gérer toutes les tâches d’un atelier tout en permettant d’adapter son organisation pour optimiser l’activité et réduire les coûts. Le tout, grâce à des indicateurs précis : suivi du chiffre d’affaires en temps réel et prévisionnel, suivi des marges (pièces, main-d'œuvre et peinture), macro pour voir la marge globale mensuelle ainsi que l’influence des partenaires et apporteurs d’affaires, création d’objectifs, pilotage de l’avancement des véhicules, synergie de la société avec leviers de motivation, primes, etc. Rappelons que ces deux derniers points sont essentiels car les difficultés de recrutement de personnel persistent et demeurent l’une des problématiques les plus importantes. Au moins un carrossier manque par carrosserie dans le réseau. Alain Bessin a d’ailleurs regretté l’absence de certains patrons d'établissements lors de ce rendez-vous, faute de personnel…

Un collège de quatre carrossiers utilisateurs a témoigné. Tous ont assuré avoir dorénavant une vision globale de leur activité sans aucun oubli, comme la facturation de pièces. « On ne peut plus se permettre de ne pas savoir ce que l’on perd et de ne pas connaître ses marges », assure l’un d’eux. Pendant ce congrès, il a donc été annoncé que Global Repair serait généralisé à tout le réseau d’ici à 2024. S’il y a trois ans, l’outil était recommandé, « il passe au stade imposé. À compter de septembre, tout nouvel entrant devra s’équiper de Global Repair. Le logiciel permettra aux carrossiers d’aller chercher la performance, mais cette uniformisation servira aussi à la tête de réseau face aux apporteurs d’affaires », a déclaré Alain Bessin.

Optimiser le poste peinture

Autre sujet, le « savoir bien gérer son entreprise » doit passer par l’optimisation des coûts. Le Color Control Center a également été intégré dans la Galaxy pour avoir une vision instantanée du poste peinture au quotidien ; le carrossier peut piloter et consolider son activité grâce à la connexion avec Global Repair. La phase de test a été concluante, donc la solution devrait s’étendre au réseau prochainement. Sur ce sujet, Axalta, adossé à Five Star, a également pris la parole. Avec l'augmentation du prix des matières premières, la hausse des coûts de l’énergie…, le fabricant de peinture préconise de faire les bons calculs, donc de maîtriser le ratio temps/coûts de la réparation au moyen de solutions rentables et responsables. Cela doit passer par le recherche d’économies grâce à l'emploi de produits premium (temps de séchage plus rapides et réduction des émissions de CO 2 ) qui pourront diminuer de 50 % les frais énergétiques par exemple. Le développement du concept de carrosserie rapide Repair Zen de Five Star est aussi préconisé. « Osez les produits haut de gamme » a insisté Redhwan Amine, le directeur commercial Axalta. Autrement dit, il s’agirait de gagner en efficacité et de sortir davantage de véhicules. Il a été question d’outils et de solutions pour piloter les ateliers au travers d’indicateurs précis, en finir avec les stocks morts et optimiser l’occupation des cabines de peinture.

Investir dans les Adas ?

Dernier thème lié à la gestion d’entreprise et aux investissements, les Adas. Notons par exemple qu'à partir du 6 juillet 2022 les boîtes noires deviendront obligatoires dans certaines voitures neuves. Or, ces enregistreurs de données (EDR) contiennent de nombreuses Adas. Sur scène, les intervenants ont soulevé la question de la facturation de ces caméras et radars et de leur recalibrage. Sous-traiter ou s’équiper ? Investir et se former ? Est-ce rentable ? Comment facturer ?… Vaste sujet. Selon les chiffres présentés au congrès, les Adas ont un impact dans les sinistres malgré leur baisse. Depuis 2017, le coût moyen des réparations a ainsi augmenté de 21 %, le coût des pièces de 25 %, et celui de la main-d'œuvre de 16 %. « En 2021, moins de 1 % des rapports d’expertise contenaient un libellé assimilable à une pièce ou une opération liée aux Adas. Ce taux a toutefois doublé entre 2019 et 2021 », explique-t-on. Alors que les équipements et la formation sont coûteux et qu'il n’y a pas encore assez de voitures à recalibrer, le métier est tout de même aux portes d’une évolution technologique majeure. En tant que président du GIE Five Star, Alain Bessin se positionne sur le sujet en disant que la priorité est surtout de s’entendre avec les experts et les assureurs sur cette notion de politique tarifaire (forfait ?) qui semble importante.

À LIRE. Boîtes noires automobiles. Comment ça marche et à quoi ça sert ?



En conclusion des échanges, on sent l’urgence à sensibiliser les chefs d’entreprise sur la bonne gestion d’un atelier aujourd’hui pour assurer son avenir. Si les ambitions sont d’atteindre un maillage de 750 à 800 carrosseries, Alain Bessin confie tout de même que les profils de gestionnaires seront bien plus regardés.