Production des établissements spécialisés (en millions d'euros) en octobre 2018 oct-18 var. 18/17 Cumul 10 mois 2018 var. 18/17 (en %) (en %) Total crédits affectés 967 10,7 8 578 6,1 dont financement des VN 207 -5,2 1 935 -0,5 dont financement des VO 384 15,3 3 306 11,4 LOA VN 684 18,6 5 772 16,1 LOA VO 51 39,5 376 44 Total financement VN 891 12,1 7 707 11,4 Total financement VO 434 17,7 3 682 14,1 Total Financement VN + VO 1 325 13,8 11 389 12,7 Total financement 4 005 9,2 35 343 6,3

Les derniers chiffres communiqués par l’Association française des sociétés financières (ASF), qui regroupe l’ensemble des établissements spécialisés, ont confirmé la bonne tenue des financements de voitures en France. Au global, ils ont atteint un montant depar rapport au même mois de l’an passé.ont affiché une hausse de 12,1% en octobre, à 891 millions d’euros, et de 11,7% en moyenne sur les trois derniers mois. Les opérations de LOA sont toujours aussi bien orientées : +18,6% en octobre, à 684M€, et +16,2% en moyenne sur les trois derniers mois. En revanche, les financements par crédits ont continué de reculer : -5,2% en octobre, à 207M€, et -0,2% sur les trois derniers mois. La location avec option d’achat a représenté 77% des financements de VN au sein des établissements adhérents à l’ASF.ont progressé de 17,7% en octobre, à 434M€ (+12,2% sur les trois derniers). Les crédits affectés ont affiché une hausse de 15,3% (+9,9% sur trois mois) et les opérations de LOA ont poursuivi leur forte croissance (+39,5%, 51M€).. La croissance s’établit à 11,4% pour les voitures neuves et à +14,1% pour les véhicules d’occasion.