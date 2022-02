À peine élue, qu’elle impose déjà sa patte. Le 22 juillet 2021, Florence Gete, actuellement présidente du GAAP pour Groupement des agents automobiles Peugeot, a été nommée à la tête du CEGAA (Conseil européen des groupements des agents automobiles). Elle succède ainsi à Joël Bernard. « Dans un contexte marqué par les mutations technologiques, énergétiques et l’évolution du modèle de distribution des constructeurs, l’élection de la française Florence Gete insuffle une nouvelle dynamique à l’organisation, est-il mentionné dans un communiqué. Les fondations du CEGAA sont aujourd’hui posées. Nous sommes désormais légitimes. Il faut agir, se faire connaître et avancer. » La nouvelle dirigeante a déjà entériné sa première décision stratégique, celle d’initier la création d’une commission Stellantis.



Rapprochement avec les groupements de marque européens

Selon elle, « sur le plan économique, l’évolution des coûts d’entretien et l’avenir du maillage territorial des agents de marque interrogent forcément à l’heure des fusions entre les constructeurs. L'arrivée du nouveau Règlement Européen sur la vente et l'après-vente, l’analyse des contrats des réparateurs, ou bien encore la réglementation RGPD (incluant la gestion des fichiers clients), constitueront pour sa nouvelle présidente, autant de sujets d’attention supplémentaires. De ses statuts entérinés en 2015, et depuis lors le CEGAA fédère les groupements des Agents de toutes les marques des pays européens où il existe une représentation. A ce jour, les trois pays adhérents sont la France, l'Espagne, et l'Italie. Soit 8700 agents de marques. L’objectif consiste à consolider les rapprochements déjà engagés entre les groupements de marque européens, et d’élargir l’instance vers d’autres pays comme l’Allemagne, et des réseaux tels que Fiat, Opel ou Volkswagen.»



Par là, Florence Gete entend faire connaître l’organisation au sein de l’écosystème auto et peser dans les négociations. « La méthode de travail avancée repose sur une approche “participative”. Nous devons échanger pour trouver des consensus, en concertation avec des réseaux qui se révèlent hétéroclites. Il faut aussi être une force de proposition, et conserver le dialogue pour trouver un équilibre avec les constructeurs, en gardant à l’esprit que nous restons des chefs d’entreprises indépendants. »

Nouvelle équipe du CEGAA

Le nouvel organigramme du CEGAA, également membre actif du Conseil européen du commerce et de la Réparation Automobiles (Cecra) depuis 2017 :