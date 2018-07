« Nous sommes fiers et honorés d'avoir été distingués au palmarès Futur40. Ce trophée récompense l’engagement continu de nos équipes pour le développement du groupe depuis plusieurs années. La forte dynamique de croissance enregistrée sur les trois derniers exercices reflète à la fois une croissance organique forte, supérieure au marché de l’automobile, et notre politique de croissance externe visant à fédérer un secteur en pleine concentration », a souligné le PDG Alexandre Parot.

Selon ses propres mots, le magazine Forbes France a créé son palmarès d’entreprises françaises. Un top 40 qui en dit long sur nos champions en France.Dans la 5e édition, celle de 2018 qui sera publiée par le média dans son intégralité en septembre,a fait son entrée ! Le groupe Parot vient d’annoncer avoir été distingué au palmarès des trophées Futur 40 de Forbes Il a été récompensé lors de la cérémonie de remise des prix le mercredi 11 juillet, sous l’égide d’Olivia Grégoire, députée de Paris, présidente de la commission spéciale d’examen du projet de loi Pacte, et en présence de Gérard Mestrallet, président de Paris Europlace, Christian Noyer, gouverneur honoraire de la Banque de France, Patrick Ollier, président de Métropole du Grand Paris, Marck Tucker, Group Chairman HSBC, et Roxane Varza, directeur de Station F. Le groupe Parot n’ayant pas plus communiqué sur son classement, nous connaîtrons donc son rang à la rentrée.A noter que le distributeur multimarque est côté sur le marché Euronext depuis 2016 et a enregistré une croissance soutenue de +30% par an de 2014 à 2017,Il a écoulé près de 7000 VN l’an dernier.