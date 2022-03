Depuis la fin de l’année 2018, c’est l’escalade dans le plan de restructuration de Ford en Europe. Bref flash back chronologique : fin 2018,, président du groupe, annonce une refonte des activités de Ford dans le monde et se fait plus précis en janvier 2019, dévoilant un vaste plan d’économies de 11 milliards de dollars. Dans le rouge, l’Europe est montrée du doigt , avec un chiffrage de 5000 suppressions d’emplois, principalement en Allemagne. En mai, Ford explique qu’il va finalement aller encore plus loin , 10% de ses effectifs globaux supprimés, l’Europe se voyant pénalisée de 2000 suppressions d’emplois supplémentaires.Hier, le groupe a publié un communiqué de presse très détaillé qui durcit encore la cure de rigueur imposée à l’Europe. Au total, d’ici 2020, ce sont 12 000 emplois qui vont disparaître en Europe (comprenant les 7 000 précédemment annoncés), sur un total de 65 000 (51 000 hors coentreprises).Six usines seront tout simplement fermées et son réseau industriel passera de 24 à 18 sites dans la région. Sans surprise, puisque ces annonces avaient déjà été faites, l’usine de transmissions de Blanquefort (Ford Aquitaine Industries) apparaît dans la liste noire, au même titre que l’usine de moteurs de Bridgend, située au Pays de Galles. Viennent s’y ajouter l’usine de transmissions de Kechnec, en Slovaquie (vendue à Magna) et surtout, trois sites russes : les usines d’assemblage de Saint-Pétersbourg et de Naberezhnye Chelny et l’usine de moteurs d’Elabuga. Ces grandes manœuvres sont le fruit de la restructuration de la coentreprise avec Sollers sur le marché russe, annoncée au mois de mars.Les suppressions d’emplois concernent aussi l’usine de Saarlouis en Allemagne et de Valence en Espagne, ainsi que les cols blancs, Ford évoquant une réduction des effectifs dans les départements commerce et marketing. Enfin, en Angleterre, les sites de Ford Britain et de Ford Crédit Europe de Warley vont fermés et toutes les activités seront centralisées à Dunton., président de Ford Europe assure, d’une part, que les départs volontaires seront privilégiés et que le plan social sera exécuté dans un esprit de négociation et d’autre part, que cette nouvelle réduction de voilure ne signifie nullement que le groupe prépare un retrait de la zone Europe. « Nous devons parvenir à un positionnement plus consistant et plus précis en Europe, avec une organisation plus légère et agile, au service de résultats financiers plus performants », souligne Stuart Rowley. Le groupe étant déficitaire depuis de longues années en Europe, un travail spécifique concernera la marge opérationnelle, par ailleurs jugée aussi très insuffisante à l’échelle mondiale (pro memoria, 4,4% en 2018).La réorganisation comprend une refonte des Business Units, mieux orientées vers les différents clients : Véhicules particuliers, Véhicules utilitaires (seule branche rentable et qui s’ouvre des perspectives intéressantes avec le partenariat avec Volkswagen ), et Véhicules importés. La gamme sera simplifiée et l’arrêt des C-Max, Grand C-Max et Ka+ est acté. Cinq lancements sont programmés dans les BU Véhicules particuliers, notamment des SUV, dont le Puma , et Véhicules importés, avec un SUV issu de la Mustang et l’Explorer PHEV (2020). L’électrification est un axe majeur de la nouvelle stratégie de Ford, sous la pression des menaces d’amendes, des simulations évoquant la somme de quelque 450 millions d’euros ! Quel que soit l’angle de vue, l’addition sera de toutes les façons très lourde.