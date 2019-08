l'avait annoncé dès la fin de l’année 2018, avant de se faire plus précis début janvier : Ford allait mettre en œuvre un vaste plan de restructuration, un plan d’économies optimisé de 11 milliards de dollars étant envisagé. Dans le rouge, les activités européennes étaient naturellement sous les feux la rampe et en mars, le chiffrage de 5000 emplois supprimés était mis en avant, l’Allemagne payant le plus lourd tribut de ce plan.Ford va finalement aller plus loin et vient d’officialiser un coup de rabot au niveau mondial et c’est au final 10% de ses effectifs globaux qui vont être supprimés. Difficultés récurrentes en Europe, ralentissement du marché chinois, tensions aux Etats-Unis…, la liste des raisons justifiant cette décision est longue, surtout que le groupe a une marge opérationnelle très faible, 4,4% en 2018.Ford n'a pas donné le détail précis des coupes par région, ni par métier, mais indique qu'il va réduire les fonctions d'encadrement de 20%, « ce qui devrait conduire à des économies annuelles d'environ 600 millions de dollars ». Il convient de préciser que ces coupes ne se limiteront pas à des départs volontaires, ce qui promet des heures sombres dans certains sites et services.Environ 800 emplois doivent être supprimés en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique), dont 500 dès cette semaine, précise une porte-parole de Ford, ce qui s'ajoutera aux quelque 1500 employés ayant quitté le groupe ces derniers mois dans cette région, via un plan de départs volontaires.Les mesures d'économies touchent également la Chine, l'Europe et l'Amérique du Sud : « Pour l'instant, nous n'avons pas encore de détails précis pour chacune de ces régions (...) parce que la restructuration est en cours, mais nous pouvons dire qu'elle devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'août ».(avec AFP)