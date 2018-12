Seulement quelques jours de réflexion. Après plus d’un an et demi de bataille, les salariés de l’usine Ford de Blanquefort (Gironde) et la direction ont jusqu’au 17 décembre 2018 pour se prononcer sur la fermeture ou la reprise du site par Punch. Même si le groupe belge spécialiste des boîtes de vitesses s’engage à sauvegarder 400 emplois (sur 850 effectifs), "à ne pas demander d’efforts supplémentaires aux salariés pendant toute la durée de l’accord, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant une période de cinq ans, et à ne prélever aucun dividende durant cette période", selon un communiqué, la contrepartie étant d’accepter le gel des salaires pendant trois ans, de renoncer à trois jours de RTT ou encore de moduler leur temps de travail.



>> Lire aussi Ford veut un plan social pour son usine de Blanquefort

Ford devrait bientôt se prononcer

Lors d’une assemblée générale du mardi 11 décembre, les salariés auraient accepté les conditions à une très forte majorité et seraient en faveur de cet unique plan de reprise porté par Punch. La direction de l’usine appartenant au groupe Ford devrait faire connaître sa décision finale le jeudi 13 décembre 2018. Rappelons que celui-ci était plutôt pour la fermeture radicale du site. Le sauvetage n’est pas encore gagné puisque le constructeur a fait savoir à plusieurs reprises que l’offre n’était pas assez crédible.



>> Lire aussi Blanquefort : Ford préfère la fermeture de l'usine

Le Maire fait pression

Le gouvernement fait également pression sur le géant automobile américain. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, demande à Ford d’accepter l’offre de reprise. « Bruno Le Maire appelle donc solennellement Ford à accepter le projet de reprise par Punch selon les modalités proposées et à poursuivre les discussions qui permettront la réalisation de la cession au printemps 2019 ». Bercy assure que l’Etat, la région Nouvelle-Aquitaine et la métropole de Bordeaux concrétiseront cette confiance par un « soutien financier de 15 millions d’euros ». Alors que toutes les parties prenantes sont d’accord, Bruno Le Maire appellera James Hackett, PDG de Ford afin de lui faire part des propositions.