Encore propriétaire à 50% avec le canadien Magna, le constructeur automobile américain Ford a décidé de lâcher une fois pour toutes sa coentreprise Getrag Ford Transmissions (GFT). Cette annonce ravive ainsi de fortes inquiétudes en lien avec la fermeture brutale du site bordelais FAI (Ford Aquitaine industries) il y a un an.

Le site Ford GFT revient à Magna

Cette coentreprise sera "dissoute", ont annoncé les deux groupes, qui vont se répartir trois sites de production de boîtes de vitesses manuelles, situés à Cologne en Allemagne, Halewood en Angleterre et donc un autre à Blanquefort, en France, non loin de celui qui a déjà fermé. Après un "examen complet des activités" de GFT, les deux partenaires ont estimé tenir compte de "l'évolution du marché et de la demande de technologies de groupe motopropulseur". Et d'ajouter : "Un protocole d'accord non contraignant" a été conclu, "afin de poursuivre les discussions quant à la répartition de propriété des sites de GFT".

Voisin de l'usine Ford qui a cessé son activité le 24 juillet 2019, le site bordelais, qui emploie environ 800 personnes, reviendra à Magna. Ford a souhaité conserver "la propriété exclusive" des usines britannique et allemande. Le binôme mène actuellement "des processus d'information et consultation avec les représentants du personnel et les partenaires sociaux et poursuivent les discussions avec l'ensemble des acteurs concernés", selon les communiqués.

La fin assurée de Ford Blanquefort ?

Cette dissolution a été annoncée le jeudi 27 août 2020 à l'occasion d'un Comité social et économique européen. Selon la CFDT et la CGT, outre le partage des sites de production, le centre de recherche TIC est dissous et réparti entre Ford et Magna.

Le site de Blanquefort "ne s'appellera plus GFT" et sera une entité juridique française, selon la CFDT. Il n'a pas été question lors de ce CSE de projets à venir ni d'éventuelles suppressions d'emplois, a-t-elle précisé.

"Après cette annonce, dire que l'on n'est pas inquiets serait mentir. On ne connaît pas à 100% ce que Magna veut faire. On va prendre tous les renseignements possibles, on a beaucoup de travail", a souligné un élu CFDT. De son côté, la CGT s'est dite "extrêmement inquiète, Ford lâche ses parts, mais reste notre unique client". Et d'ajouter : "Si Ford nous lâche, c'est la fermeture assurée du site de Blanquefort, malgré tous les efforts et sacrifices que nous pourrions consentir. Sachant que nos volumes chutent à fin 2023, nous attendons donc de Magna de nouveaux projets et de nouveaux clients dès 2021."

Fin juillet, des élus aquitains, dont le maire EELV de Bordeaux, Pierre Hurmic, et la maire socialiste de Blanquefort, Véronique Ferreira, avaient écrit au ministre de l'Economie Bruno Le Maire pour l'alerter d'un risque de "défaillance" de Getrag, estimant qu'il s'agirait d'un nouveau "rude coup" porté à l'économie régionale.