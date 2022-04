Il n’y a pas que Tesla dans la vie : fondée en 2009, Rivian est une autre entreprise américaine montante parmi les nouveaux constructeurs de voitures exclusivement électriques. Compte tenu de la conversion à marche forcée des marques traditionnelles,(Michigan).Rivian développe actuellement deux massifs tout-terrain, les R1T et R1S (respectivement pick-up et SUV), qui revendiquent des performances spectaculaires (jusqu’à 800 chevaux et 450 km d’autonomie…) et partagent la même plateforme recevant la batterie au centre, les quatre moteurs électriques, les freins, la suspension et le système de refroidissement.Bill Ford signe donc ce partenariat avec le dessein de développer en commun un futur modèle entièrement électrique portant l’Ovale. Cet investissement majeur intervient en outre peu après que Rivian ait levé 700 millions de dollars via Amazon Bien sûr, cela s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de Ford, qui annonce un plan de quelque 11 milliards de dollars d’ici 2022 pour sortir. Parmi ces futurs modèles, on compte d’ailleurs une déclinaison électrifiée du très emblématique pick-up F150, mais qui ne bénéficiera normalement pas de la plateforme Rivian. Pour ce dernier, cela va lui permettre de profiter de l’expérience séculaire du géant américain en matière de production, la commercialisation de ses deux premiers modèles étant annoncée pour fin 2020. En effet,à Normal (Illinois), et parle d’une capacité de production de l’ordre de 250 000 unités.De son côté, Ford connaît à nouveau une passe difficile, avec une chute sensible de ses profits depuis l’an passé. Dans l’immédiat, si le groupe est dorénavant présent au conseil d’administration de Rivian, la part exacte qu’occupe Ford dans le capital de Rivian n’est pas connue. Enfin, cette alliance ne remet pas en cause celle conclue avec Volkswagen pour utiliser la plateforme « tout électrique » MEB de l’allemand.