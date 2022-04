Lancé début 2020, le Ford Puma s’est progressivement imposé comme le best-seller de la marque en France, réussissant même à détrôner la Fiesta, ce qui « n’était jamais arrivé » si l’on en croît Louis-Carl Vignon, Président de Ford France.

Avec un total de 17 016 unités vendues à fin janvier 2021, dont 15 604 sur l’année 2020, il s’est ainsi imposé comme le quatrième SUV urbain le plus diffusé en France, derrière les Peugeot 2008, Renault Captur et Citroën C3 Aircross, mais devant les Volkswagen T-Roc et autre Hyundai Kona.





Un excellent accueil en concession

Et cette bonne performance n’est sûrement pas terminée car sur le mois de janvier, le Puma s’est déjà écoulé à 1 412 exemplaires. Au total, Ford espère dépasser les 20 000 unités en 2021, soit ce qui était initialement prévu l’an dernier. Malgré ses 11 cm de moins en longueur, le Puma, qui repose sur la plateforme de la Fiesta, applique des recettes similaires à celles du Peugeot 2008, à commencer par un look sportif et une tenue de route dynamique. Ce n’est pas innocent s’il a récemment reçu le titre de SUV de l’année aux Trophée de L’argus !

En complément, le Puma utilise d’autres atouts pour plaire, que ce soient ses tarifs raisonnables, sa motorisation à hybridation légère 1.0 Ecoboost 125 ch mHEV procurant des accélérations dynamiques, ou encore sa MegaBox, un ingénieux espace de rangement de 80 litres situé sous le plancher du coffre, doté d’un revêtement étanche et lavable.



Les deux versions les plus plébiscitées, Titanium et ST Line, séduisent des publics différents, le premier « jouant la carte baroudeur sur le plan esthétique », selon Louis-Carl Vignon, alors que le second « se veut beaucoup plus sportif ». Avec de tels arguments, le président de la filiale française affirme que « l’accueil en concession a été extraordinaire » à la sortie du Puma.

Selon Fabien Lonchampt, directeur de la concession Est Automobile (groupe Amplitude) située à Troyes (10), le Ford Puma touche ainsi « une clientèle très large, plus jeune qu’à l’habitude » et de tous horizons. Au niveau national, 60 % des ventes sont réalisées auprès des particuliers, tandis que 30 à 40 % des clients sont des conquêtes en provenance d’autres marques.



Plus de 60 % des clients particuliers optent pour un financement via la location. « Ford avait été innovant en lançant Idée Ford il y a une vingtaine d’années, un système de location avec option d’achat en cycle court destiné aux particuliers », rappelle Louis-Carl

Vignon pour expliquer ce chiffre élevé. À cela s’ajoutent des offres de loyer alléchantes.

En janvier, il était ainsi possible d’obtenir un Puma pour 199 euros par mois après un apport de 1 490 euros, en incluant la prime à la conversion de 1 500 euros. Le dirigeant explique pouvoir proposer ces offres de loyer agressives grâce à « une bonne valeur résiduelle » permise par un faible taux de ventes « dites de courte durée » et parce que la marque « n’a pas poussé sur le canal des démonstrations ».







Moins cher que le 2008

Même si ce dernier a refusé de nous dévoiler le panier moyen dépensé par les acheteurs de Puma, celui-ci semble plus bas que pour le Peugeot 2008, puisque Fabien Lonchampt nous a indiqué que ses clients déboursaient en moyenne 23 000 euros, soit 5 000 euros de moins que pour le modèle français. Cela s’explique par le fait que la version 125 ch mHEV représente 71 % des ventes au niveau national, tandis que 52 % des clients optent pour la finition Titanium, et 89 % pour une transmission mécanique.

Dans cette configuration, le Puma s’affiche à 23 300 euros, prix catalogue, et même 20 800 euros si l’on se réfère au « prix total remisé » mis en avant par le configurateur en ligne, soit une ristourne de 10 %, à condition de faire reprendre son ancienne voiture. Selon Fabien Lonchampt, la remise aux particuliers atteint plutôt les 7 % en moyenne sur son point de vente troyen, contre 17 % pour les flottes et les grands comptes, tandis que le délai de livraison atteint aujourd’hui les deux mois et demi.









« Il a détrôné la Fiesta »

Louis-Carl Vignon, président de Ford France



Le lancement du Ford Puma a-t-il été conforme à vos prévisions ?

Au-delà du volume sur cette année tronquée, la première année du Puma a été tout à fait conforme à nos prévisions. Il est devenu notre première vente depuis le mois de juillet, et sur l’ensemble de l’année on a vendu quasiment autant de Puma que de Fiesta (ndlr : 15 604 unités contre 16 290 Fiesta). Ce n’était jamais arrivé d’avoir un véhicule qui détrône la Fiesta chez Ford ! Dès qu’il est arrivé en concession, on a observé un formidable engouement, à la fois de la part de nos vendeurs et surtout des clients. À tel point qu’on a touché des clients qui n’étaient jamais rentrés chez Ford, comme j’ai pu le voir lors des journées portes ouvertes du mois de mars. Ils étaient attirés par son style, certains faisant référence à des véhicules allemands premium.





« Personne n’a été déçu en concession ! »

Fabien Lonchampt, directeur de la concession Est Automobiles à Troyes (10)



Comment le nouveau Ford Puma est-il accueilli en concession ?

Le Puma était très attendu car il reflète un nouveau virage pris par la marque, avec son style sportif et sa position de conduite surélevée dans un corps de petit SUV. Personne n’a été déçu en concession ! Nous touchons une clientèle très large, plus jeune qu’à l’habitude, composée aux deux tiers de particuliers. Le panier moyen atteint 23 000 euros, avec 70 % de LOA ou LLD. Nous vendons surtout la motorisation 1.0 Ecoboost 125 ch mHEV, qui représente 71 % du mix, et les finitions Titanium et Titanium Business (57 %). Chez Ford, nous attirons la clientèle Fiesta, Ecosport et Focus, mais en conquête nous allons même jouer chez les clients de marques premium, de type Mercedes Classe A, Audi A1, ou encore BMW série 1 et X1.