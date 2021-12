Ford Motor ne lésine pas sur les moyens humains pour poursuivre son plan de croissance Ford+, rondement mené par le grand patron Jim Farley. Ce dernier a renforcé ses effectifs, qui plus est avec une pointure de l'électronique et du numérique ! Le 7 septembre 2021, le groupe américain a annoncé la nomination – effective ce jour – de Doug Field au poste de chief advanced technology and embedded systems officer. Il aura la lourde responsabilité de développer les technologies de pointe du constructeur automobile. Il va notamment contribuer au développement de la brique technologique Blue Oval Intelligence visant à mettre au point des véhicules et des services intelligents et connectés qui puissent s'améliorer continuellement grâce à des mises à jour à distance. Il reporte directement au grand patron du groupe, mais il rendra aussi des comptes à Hau Thai-Tang, responsable de la plate-forme de produits et des opérations de Ford.

Des passages chez Apple, Segway et Tesla

Ce nouveau maillon fort a été vice-président en charge des projets spéciaux chez Apple, autrement dit responsable du projet automobile Titan, dédié à la voiture autonome. Il a également fait un passage chez le constructeur de voiture électrique de luxe Tesla, où il a été ingénieur-développeur puis vice-président senior, et a participé à la conception du Model 3. De plus, Doug Field a occupé des postes de direction clés chez Segway.



« Doug est l'un des leaders de l'ingénierie et de la conception de produits les plus respectés au monde et a été une force motrice derrière des produits révolutionnaires dans les domaines de l'automobile, de la technologie et de la mobilité, notamment chez Apple, Tesla et Segway », a déclaré Jim Farley, CEO de Ford. Son talent et son engagement en faveur de l'innovation et l’amélioration de la vie des clients seront inestimables alors que nous élaborons notre plan Ford+ pour fournir des expériences utilisateur en constante amélioration. Nous sommes ravis que Doug ait choisi de rejoindre Ford et d'aider à écrire le prochain chapitre incroyable de cette grande entreprise. »

Pour Doug Field, cela marque un retour chez Ford où il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur de développement en 1987, et ce, jusqu’en 1993.