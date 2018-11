Aux Etats-Unis, Ford collabore avec plusieurs entreprises locales et nationales pour proposer des services de livraison à domicile en utilisant des véhicules autonomes . Le constructeur a notamment mené des tests pour la livraison de pizzas ou de fleurs. Il revendique plus de 1 000 livraisons à domicile dans le cadre des phases initiales du développement de son activité de véhicules autonomes.Ford s’attaque désormais à la livraison de produits alimentaires via la signature d’un partenariat avec Walmart , la chaîne américaine de grande distribution. Les premières expérimentations sont menées à Miami avec la société Postmates, spécialisée dans la livraison à domicile. Le projet pilote fait appel dans un premier temps à des véhicules avec conducteur pour simuler le comportement d'une voiture autonome.D'ici fin 2018, cette option sera disponible dans 800 magasins répartis dans 100 grandes villes des Etats-Unis. L'année prochaine, le nombre de magasins offrant un service de livraison devrait doubler.