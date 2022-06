La distribution de la marque Ford dans le département du Loir-et-Cher n’a pas connu une trajectoire tout à fait linéaire au cours des dix dernières années. En effet, après les groupes Behra, Parot et Pont Automobile, c’est un quatrième opérateur qui y représente le panneau à l’ovale bleu depuis quelques mois. La société Sud Loire Automobiles, dirigée par la famille Rossello, a repris la distribution de Ford à Blois et à Vendôme en février 2022. Le précédent opérateur, Pont Automobiles (2 sites Ford près de Tours), n’aura donc commercialisé la marque que pendant une courte période de deux ans dans ce département. Fondé par Christian Rossello en 2001, le groupe Sud Loire Investissement fait ainsi son entrée dans le réseau Ford et s’étend dans le Loir-et-Cher avec un premier point de vente à Vendôme.



L’entité familiale distribue les marques Honda et Mitsubishi à Saint-Gervais-la-Forêt, près de Blois, et Honda, Kia et Mitsubishi à Saint-Cyr-Sur-Loire, au nord de Tours. Le distributeur, qui vient d’ouvrir un site secondaire Kia à Chambray-les-Tours (au sud de la ville), représente également l’enseigne VPN Autos à Saint-Gervais-la-Forêt. En 2021, Sud Loire Investissement a commercialisé 1 500 voitures neuves.



À LIRE. Amplitude va reprendre trois sites Ford au groupe Parot

Plus de quatre cents Ford neuves et d’occasion

Les changements d’opérateurs intervenus au cours des derniers années ont affecté les performances et la part de marché de Ford dans le département du Loir-et-Cher. Les dirigeants ont choisi de transformer l’ancienne concession blésoise en magasin de pièces détachées (sous l’enseigne API) et de rapatrier le panneau Ford au sein du site de Saint-Gervais-la-Forêt, avec Honda et Mitsubishi. En revanche, ils vont continuer de distribuer la marque au sein de la même concession à Vendôme en raison du poids historique et de la notoriété de ce site dans la ville. Dans un publi-communiqué diffusé dans les colonnes de la Nouvelle République, le groupe affiche son ambition de commercialiser plus de quatre cents Ford neuves et d’occasion chaque année via les deux points de vente de Saint-Gervais-la-Forêt et Vendôme.