Ford a annoncé le 9 septembre 2021 une « restructuration de ses opérations en Inde ». Concrètement, le constructeur américain cesse immédiatement de fabriquer des voitures pour le marché local. La production de produits destinés à l'exportation au sein de son usine d'assemblage de Sanand s’arrêtera fin 2021, tandis qu’elle prendra fin dans les sites d'assemblage de moteurs et de véhicules de Chennai au deuxième trimestre 2022. Par ailleurs, la commercialisation des modèles actuels Figo, Aspire, Freestyle, EcoSport et Endeavour cesseront une fois les stocks des concessionnaires écoulés. Au total, ce sont environ 4 000 employés qui devraient être touchés par cette restructuration.



Véhicules mondiaux et SUV électrifiés

Plus de deux milliards de dollars de pertes

L'Inde après le Brésil

Ford ne quitte pas pour autant le marché automobile indien et indique qu’il se « concentrera sur le développement de son équipe Ford Business Solutions ainsi que sur l'ingénierie et la fabrication de moteurs pour l'exportation ». L’entité Ford Business Solutions, établie à Chennai, comprend plus de 11 000 collaborateurs, tandis que 500 employés de l'usine de Sanand, qui produit, et environ 100 employés chargés de la distribution des pièces et du service client continueront également de soutenir ses activités. « Ford India maintiendra des dépôts de pièces à Delhi, Chennai, Mumbai, Sanand et Kolkata et travaillera en étroite collaboration avec son réseau de concessionnaires pour restructurer et faciliter la transition des ventes et du service vers les activités pièces et après-vente », est-il précisé dans un communiqué. En plus d’accompagner ses clients actuels (après-vente, pièces de rechange…), il entend capter les automobilistes avec ses « véhicules mondiaux emblématiques » et une offre de SUV électrifiés.Ce retrait du quatrième marché automobile mondial va entraîner, dont 600 millions en 2021, 1,2 milliard l'année prochaine et le reste les années suivantes. Ford rapporte que ses activités en Inde ont cumulé une perte de plus de deux milliards de dollars en 10 ans, à laquelle s'ajoute une dépréciation d'actifs de 800 millions de dollars en 2019. Le constructeur indique dans un communiqué qu’il a pris « ces mesures de restructuration après avoir étudié plusieurs options, notamment des partenariats, le partage de plates-formes, la fabrication sous contrat avec d'autres équipementiers et la possibilité de vendre ses usines de fabrication, solution qui est toujours à l'étude ».« Malgré ces efforts, nous n'avons pas été en mesure de trouver une voie durable vers une rentabilité à long terme incluant la fabrication de véhicules dans le pays, a expliqué dans un communiqué le P-DG de Ford India, Anurag Mehrotra. La décision a été renforcée par des années de pertes accumulées, une surcapacité persistante de l'industrie et le manque de croissance attendue sur le marché automobile indien. »« Dans le cadre de notre plan Ford+, nous prenons des mesures difficiles mais nécessaires pour offrir une entreprise rentable à long terme et allouer notre capital à la croissance et à la création de valeur dans les bons domaines », a déclaré Jim Farley, P-DG de Ford Motor Company. Pour rappel, le constructeur a annoncé en début d’année, ce qui devrait entraîner le licenciement de 5 000 salariés. Il y fabrique les modèles Ecosport, Ka et T4.