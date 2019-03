Perdant de l’argent depuis des années en Europe, Ford avait évoqué un plan de restructuration dès la fin de l’année 2018 et les résultats 2018 jugés nettement insatisfaisants par, président du groupe, n’ont fait que confirmer cette hypothèse. On sait ce qui se passe pour l’usine de Blanquefort et la fin de la production des C-Max et Grand C-Max est programmée dans l’usine de Saarlouis, en Allemagne. 1600 emplois, sur un total de l’ordre de 6300 pourrait être menacés.Dans un bref communiqué de presse, Ford vient d’ailleurs de préciser que l’Allemagne paierait le plus lourd tribut de son plan de restructuration en Europe. 5000 emplois devraient disparaître, incluant des intérimaires. Le Royaume-Uni est aussi directement concerné, mais la direction de Ford n’a pas encore avancé de nombre précis d’emplois supprimés. Un plan de départs volontaires sera notamment déployé, mais on ignore encore sous quelles conditions précises.Par ailleurs, la restructuration comporte aussi des volets organisationnels : diminution des frais de structure et administratifs, simplification du portfolio du groupe avec réduction ou suppression des lignes de produit les moins rentables, simplification des gammes, des versions et des options, renforcement de l’autonomie des managers, etc. A terme, l’objectif est de parvenir à une marge opérationnelle de 6%, sachant que le groupe dans son ensemble, c’est-à-dire avec l’activité rentable en Amérique du Nord, a affiché une marge opérationnelle de seulement 4,4% en 2018.Rappelons que Ford Europe représente directement quelque 53000 emplois dans la zone, dont 24000 en Allemagne.