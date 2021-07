Une nouvelle coopération industrielle dans les utilitaires en Europe

Ford et Volkswagen ont annoncé la signature d’accords qui « élargissent la portée de leur alliance mondiale, afin de répondre à l’évolution rapide des besoins de leurs clients respectifs en Europe et dans d’autres régions ». Les dirigeant des deux constructeurs, Jim Hackett (Ford) et Herbert Diess (Volkswagen), avaient déjà dévoilé les grandes lignes de leur rapprochement au cours de l’année 2019.« À la lumière de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l’économie mondiale, il est plus que jamais crucial de sceller des alliances durables entre des entreprises solides, expose Herbert Diess, président du directoire du groupe Volkswagen . Cette collaboration permettra de réduire les coûts de développement et donc d’élargir la distribution mondiale de véhicules électriques et utilitaires de manière à renforcer les positions des deux entreprises. »A LIRE. Ford et Volkswagen dévoilent les contours de l'alliance dans les VUL

Les deux entreprises entendent dans un premier temps « tirer parti de leurs forces complémentaires sur les segments des pick-up de taille moyenne, des véhicules utilitaires et électriques ». Longtemps indépendant dans la production d'utilitaires en Europe, alors même que les coopérations industrielles sont monnaie courante dans le secteur depuis de nombreuses années, Ford a trouvé un partenaire de taille pour mutualiser ses investissements.

« Le secteur des véhicules utilitaires est crucial pour Ford aujourd’hui, ce qui explique notre volonté d’accélérer le mouvement et de nous développer à ce niveau, souligne Jim Farley, directeur des opérations de Ford. Travailler avec Volkswagen sur ces plateformes apportera aux deux entreprises des avantages financiers significatifs dans des domaines tels que l’ingénierie, les usines et l’outillage. »

8 millions d’unités pour les trois utilitaires issus de l’alliance

Le constructeur américain va concevoir et construire un pick-up de taille moyenne qui sera vendu par Volkswagen véhicules utilitaires, à compter de 2022, sous le nom d’Amarok. La deuxième génération de ce véhicule sera basée sur la plateforme du Ford Ranger, qui est produit en Afrique du Sud. Actuellement, le pick-up Amarok de Volkswagen est fabriqué dans l’usine d’Hanovre. Dès 2021, le constructeur allemand développera pour Ford un fourgon de livraison urbaine, basé sur le dernier Caddy, tandis le constructeur américain travaillera sur la fabrication d’un utilitaire de 1 tonne.



Au cours du cycle de vie des produits, les deux constructeurs prévoient de produire un volume combiné de 8 millions d’unités pour les trois utilitaires inclus dans la relation commerciale.

600 000 ventes à compter de 2023 pour le modèle électrique Ford

D’ici à 2023, Volkswagen mettra à profit sa nouvelle plateforme modulaire électrique (MEB) pour produire un véhicule électrique badgé Ford, « hautement différencié pour l’Europe », qui permettra à la marque américaine « d’élargir son offre zéro émission dans la région ». Des prévisions de vente ont été fixées : 600 000 unités sur plusieurs années. Ce modèle viendra rejoindre la Mustang Mach-E 100 % électrique, dont la sortie est prévue en 2021. Par ailleurs, le constructeur américain va, d’ici à deux ans, ajouter des versions électriques du Transit et du F-150.



A LIRE. Le réseau Ford entre de plain-pied dans l'électrification

Ford et Volkswagen misent sur Argo AI

Enfin, le dernier volet de ce rapprochement concerne les véhicules autonomes, dans le cadre du projet Argo AI. Volkswagen a finalisé début juin son investissement dans l’entreprise de Pittsburgh, dans laquelle Ford possède déjà une participation et des intérêts de développement. « La présence mondiale de Ford et de Volkswagen offrira à la plateforme d’Argo AI le plus grand potentiel de déploiement géographique de toutes les technologies de conduite autonome à ce jour », concluent les deux constructeurs.