En partenariat avec le groupe Volkswagen France, à la fois soucieux et désireux de répondre aux besoins exprimés par ses concessionnaires, le Garac avait ouvert lors de la dernière rentrée scolaire une section « CQP Réceptionnaire après-vente » dont les résultats viennent de tomber : 100% de réussite !Sept jeunes ont été formés pour sept concessions différentes. A une exception près, une jeune femme venant d’un Bac professionnel de maintenance, tous sont issus de BTS (tertiaire ou technique), et font au préalable valoir un parcours technique.« Ce qui compte, c’est la maturité du jeune pour avoir une attitude à l’écoute du client et un sens commercial développé. La notion de service est fondamentale ainsi que celle de centre de profit. Aujourd'hui, les techniques de vente lors de la réception d’un véhicule sont exceptionnelles grâce à des outils très performants mis en place par les constructeurs », souligne, formateur dans cette nouvelle section, tout en rappelant que l’après-vente a une importance névralgique dans la rentabilité des concessions.A la prochaine rentrée de septembre, pour l’année scolaire 2018-2019, une deuxième promotion verra le jour et les modules de cours seront cette fois dispensés dans la nouvelle antenne d’enseignement supérieur du campus de Guyancourt.