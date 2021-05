Des revenues en forte progression

Top 5 des constructeurs automobiles chinois au 1er trimestre 2021

SAIC Motor : 1 142 410 unités (+ 68,2 %) FAW : 1 059 148 unités (+ 74,3 %) Changan Automobile : 641 062 unités (+ 111,6 %) GAC : 496 560 unités (+ 62,2 %) Great Wall Motor : 338 798 unités (+ 125,4 %)

Le marché automobile chinois, premier au monde, a fortement rebondi avec plus de 5 millions de voitures vendues au premier trimestre 2021 et cela profite aux constructeurs nationaux. Les géants SAIC Motor et FAW Group ont ainsi écoulé respectivement 1,14 million et 1,06 million d’unités sur les trois premiers mois de l’année, soit un rebond de 68,2 % et74,3 %. Changan Automobile se trouve également sur le podium avec plus de 640 000 unités vendues (+ 111,6 %), tandis que GAC et Great Wall Motor complètent le top 5 avec quasiment 500 000 unités pour le premier et presque 340 000 pour le second.D’autres constructeurs ont vu leurs ventes augmenter fortement sur le premier trimestre, à l’image de Geely (333 000 unités, + 62 %) ou BYD (104 145 unités, + 70 %)., qui a récemment produit sa 100 000voiture électrique et a vendu 20 060 unités entre janvier et mars (+ 422,7 %). Avec 12 579 unités, Li Auto a aussi vu ses ventes bondir de 334,4 %.Avec de tels chiffres, les revenus des constructeurs chinois ont fortement progressé. Le plus important d’entre eux, SAIC Motor, a par exemple engrangé 189 milliards de yuans au premier trimestre (24,3 Mds €), soit une progression de 82 %, pour un bénéfice net de 6,85 milliards de yuans (880 M€), soit + 511 %. Changan a réalisé dans le même temps un chiffre d’affaires de 32 milliards de yuans (4,11 Mds €) sur la même période, soit + 177 %, pour un bénéfice de 854 millions de yuans (109,7 M€), soit + 35 %.De son côté, le CA de GAC a augmenté de 47 % pour atteindre 16 milliards de yuans (2,05 Mds €) pour un bénéfice de 2,36 milliards de yuans (300 M€), soit une explosion de 1 896 % par rapport au premier trimestre 2020. Avec un CA de 31,12 milliards de yuans (4 Mds €), Great Wall Motor a réalisé de son côtéà la même période en 2020.