Comme on pouvait s’y attendre, les derniers chiffres de l’Association française des sociétés financières (ASF), dont les adhérents représentent près de 50 % de l’encours de l’ensemble des établissements de crédit, font état d’une remontée spectaculaire des financements d’automobiles en juin. Celle-ci intervient après trois mois consécutifs en baisse.

80 % des voitures neuves financées par la LOA

Ainsi, la production a augmenté de 25,1 % pour les voitures neuves et de 34,1 % pour les occasions au terme de ce sixième mois. Des chiffres qui contrastent avec les chutes moyenne de 56,6 % (VN) et de 60,3 % (VO) observées sur la période de mars à mai.

Pour les automobiles neuves, les opérations de location avec option d’achat ont grimpé de 31,2 %, tandis que le crédit classique a affiché une hausse plus mesurée, + 5,3 %. La LOA a représenté 80,2 % des financements de voitures neuves en juin 2020 (76,5 % en juin 2019) et 15,3 % pour les occasions (13,5 % il y a un an).

Sur le premier semestre 2020, les financements d’automobiles des adhérents de l’ASF accusent une baisse de 23,6 %, à 5,39 milliards d’euros. La chute touche autant les voitures neuves (– 23,5 %) que les occasions (– 23,9 %). En revanche, la location avec option d’achat est un peu plus épargnée que les opérations de crédit classique.