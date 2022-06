Des signatures avec des gros groupes de distribution

Un développement dans les pays limitrophes pour commencer

Optimiser la gestion de l'atelier et assainir la trésorerie

Fondée en 2018 par Mickael Perrin, la société grenobloise France Atelier a décidé de changer de braquet, et donc d’identité. Le spécialiste de la gestion des équipements d'ateliers automobiles répond désormais au nom de Keybas (comme Key business automotive solutions), plus facile à exporter. L’entité projette en effet de partir à la conquête de nouveaux marchés au niveau international. Un développement impulsé notammentÀ LIRE. France Atelier, le compagnon des garages et des concessionnaires « Ces acteurs ont besoin de s’appuyer sur un apporteur de solutions qui a une stature internationale. Des groupes tels que Emil Frey , Car Avenue ou By My Car sont de plus en plus présents à l’étranger et notre stratégie est de les accompagner, expose Christian Demenais, qui a récemment intégré la société au poste de directeur général adjoint (il avait rejoint la start-up Tchek en février 2020). Notre ambition est de développer Keybas sur les marchés européens limitrophes dans un premier temps avant de conquérir toute l'Europe ».Keybas, qui travaille déjà avec plusieurs groupes de distribution (By My Car, Sipa…), est actuellement. La société les épaule notamment dans leur stratégie de reconditionnement des véhicules d’occasion mais également dans le développement de solutions « à forte valeur ajoutée » à l’après-vente (la réception 24h/24 et 7j/7, par exemple).Ce déploiement en Europe va s’étaler sur 2021 et 2022 et se concentrer sur. « Nous allons répliquer dans ces pays le modèle éprouvé en France et adapter notre plateforme digitale à leurs spécificités, sur le plan comptable, de la réglementation, de l’expérience clients et en fonction des fournisseurs d’équipements locaux. Notre volonté à terme est de nous appuyer sur nos propres ressources dans chacun de ces marchés », poursuit le dirigeant.L’entreprise accompagne depuis deux ans les professionnels du secteur automobile, notamment les garages et les concessionnaires, à travers: location d’équipements, de consommables et d’outillages mais également de la maintenance, de la formation, du conseil, de l’audit... Pendant le premier confinement, en avril dernier, elle avait, par exemple, déployé l’offre Lease-Back, qui proposait de racheter une partie ou la totalité des équipements d’un atelier et de les relouer immédiatement au garage ou à la concession, « en assumant en option, sa maintenance, son contrôle, sa garantie et son entretien ».À LIRE. France Atelier rachète et reloue les équipements de garage « Notre ADN c'est la fusion d'un savoir-faire technique associée à la finance, au service et à l'excellence de l'expérience client, avance Mickaël Perrin, P-DG de Keybas. Notre groupe embrasse désormais de multiples technologies : IOT, énergie, digital, R&D… intégrées et agrégées pour nos clients. Ce changement de nom intervient à un moment clé où nos clientsDans un contexte en complète mutation avec la poussée des véhicules électriques, de nouvelles habitudes de travail, des technologies de rupture qui métamorphosent l'environnement de travail de nos clients, nous devions offrir une signature moderne ».Keybas dénombre une vingtaine de collaborateurs et« sur ce marché qui est énorme », conclut Christian Demenais.