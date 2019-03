A chaque salon, son bilan, et à chaud qui plus est. Au lendemain de la fermeture de Franchise Expo Paris, qui s’est tenu du dimanche 17 au mercredi 20 mars 2019 à porte de Versailles, L’argus a recueilli les premières impressions des enseignes du secteur de l’automobile pour cette 38e édition, consacrée à la relation commerciale en franchise. Certaines sont historiques, fidèles à cet événement, d’autres y ont participé pour la première fois. Découvrons alors les différentes conclusions de ces quatre jours d’exposition, lesquelles sont très similaires tant l’expérience a été "positive".

Les historiques

Point S. Selon Joël Arandel, directeur marketing du groupe, "Franchise Expo est un salon très qualitatif et il fait partie des leviers de développement et de croissance de Point S". Alors que le dirigeant prévoit d’ouvrir 30 centres au global d’ici à fin 2019, il a ainsi recensé près de 75 contacts qualifiés pendant le salon mais, "il conviendra de voir le taux de transformation et d’en suivre l’évolution. Nous sommes dans des retours habituels mais avec une meilleure qualification des prospects", ajoute-t-il. Une dizaine de chefs d’entreprise potentiels et très intéressés se rendra très prochainement au siège de Point S pour une journée de présentation.



Norauto . Valentine Guyot est aussi enthousiaste que son concurrent. De son côté, la responsable recrutement chez Norauto France table sur l’enregistrement de 80 contacts, dont 80% se sont inscrits aux prochaines réunions de l’enseigne qui auront lieu le 2 avril 2019 à Nancy (Grand Est), le 11 à Massy (Ile-de-France) et le 30 à Valence (Auvergne-Rhône-Alpes). Le but étant de conforter les candidats dans leurs futurs projets de franchise.

"C’est rassurant de voir qu’il y a encore une belle attractivité de la création d'entreprise malgré la conjoncture actuelle. De plus, les candidats à la franchise ne sont pas venus nous voir par hasard, ils étaient pour la plupart très bien informés, nous avons rencontré de très bons profils", souligne-t-elle.

Norauto est constamment en recrutement et sa croissance se fait essentiellement à travers la franchise. Sur le salon, l’enseigne ne recherche pas forcément la volumétrie des leads mais bien leur qualité. "Les ouvertures sont très glissantes, nous prenons notre temps pour la réalisation des projets. Par exemple, un chef d’entreprise a inauguré son centre-auto le 6 mars 2019 alors que nous l’avions rencontré à Franchise Expo Paris 2017". Même après 10 ans de participation, Valentine Guyot assure que l’enseigne Norauto sera présente pour l’édition 2020, afin de renforcer une nouvelle fois sa position de franchiseur et non de succursaliste.

Les nouveaux