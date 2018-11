A compter du lundi 19 novembre 2018,sera le nouveau directeur marketing monde du groupe Renault, intégrant du même coup le Comité de direction (CDR). Rattaché à, directeur général adjoint, il aura pour mission de renforcer « l’attractivité et la notoriété de toutes les marques, produits et services du groupe, d’accélérer la transformation digitale de la fonction et d’améliorer l’expérience client, sur l’ensemble des marchés ».Né en 1967 à Paris, François Renard est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris en 1990 et de HEC en 1992. Il a ensuite obtenu un Master en Business International a l’ESADE-Barcelone et NHH-Bergen. Il débute sa carrière en 1992, en tant que consultant chez Andersen Consulting/Accenture, puis rejoint en 1994, le groupe Unilever France, en qualité de chef de produit Europe. Il occupe ensuite différentes fonctions de directeur du marketing, national puis régional, au Vietnam, en Chine, en Thaïlande, sur les différentes marques du groupe Unilever, qui en compte plus de 400. Il prend ensuite la responsabilité de vice-président marketing monde (produits capillaires).Il a ainsi fortement contribué au développement de l’entreprise et des équipes, d’abord en Asie, en particulier via le lancement d’un nouveau business en Chine, puis dans le reste du monde. En 2015, François Renard est nommé président directeur général de la société Kate Somerville, (Los Angeles, USA), avant de retrouver le groupe Unilever en 2017 en qualité de vice-président du marketing.