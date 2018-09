CGI Finance vient d’officialiser l’arrivée dedans son équipe, en qualité de directeur des partenariats. « Son arrivée montre notre volonté de développer et de pérenniser notre activité « Marques Partenaires Constructeurs », un des piliers de la stratégie de CGI Finance. A cette occasion, je tiens à remercier mes équipes pour leur investissement et leur expertise qui ont permis de doubler cette activité en quatre ans », souligne, directeur « Auto » de CGI Finance.Frédéric Rémy était auparavant responsable du marché automobile chez Financo, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, et a activement participé au développement de l’offre, à la croissance de l’activité de financement automobile et au positionnement reconnu des équipes dans les réseaux de concessionnaires.« Rejoindre CGI Finance, c’est avant tout pour moi rejoindre le leader du marché, à la fois par son implantation au sein des grands groupes de distribution, mais aussi par sa capacité d’innovation à travers, entre autres, son offre digitale », explique Fréderic Rémy, qui voit dans ce nouveau challenge « un complément d’expérience fort dans le cadre du développement et de la pérennisation des partenariats existants et à venir ».CGI Finance (groupe Société Générale) a enregistré de très bons résultats au premier semestre 2018, avec une production financière de 1,09 milliard d’euros, soit plus 20,8% par rapport à la même période de référence de 2017. Cette production globale se décline comme suit : 635,6 millions d’euros pour le VN et 455 millions pour le VO. En nombre de dossiers, la croissance est aussi très soutenue (+20,3%), pour un total de 6326 dossiers (30486 en VN et 32747 en VO).