« C’est une demande émergente de la part de nos clients grands comptes internationaux à laquelle nous voulions répondre. Avec notre réseau de partenaires, nous pouvons désormais proposer une solution respectant les critères de qualité de nos clients et répondre aux appels d’offre internationaux », explique Yves Cadio, directeur des Opérations de Fullcar Services.

Déploiement en Afrique du nord

La société Fullcar Services , qui propose aux professionnels français des solutions pour la mobilité des véhicules, a posé en 2019 les premiers jalons de son développement à l’international. Avec le lancement de WeMooveCars, qui se présente comme le premier réseau international de professionnels du convoyage, l’entité propose désormais une solution standardisée(France, Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg, Italie, Pays-Bas, Pologne et République Tchèque). Neuf autres vont s'ajouter à la liste par la suite (Portugal, Grèce, Suisse, Autriche, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Norvège, Suède).Le réseau WeMooveCars réunit dans chaque pays des prestataires spécialistes du convoyage de véhicules, sélectionnés selon plusieurs critères (compétences opérationnelles, respect des règles administratives...). Ils assurent la livraison, la restitution de véhicules neufs ou d’occasion (avec ou sans mise en main), un service jockey pour l'entretien et la réparation ou le transfert d’un véhicule entre deux points ou deux utilisateurs. Les partenaires actuels du réseau totalisent. WeMooveCars annonce déjà son déploiement dans d’autres pays d’Europe ainsi qu’en Afrique du nord (au Maroc).Via une interface dédiée, les clients peuvent suivre les commandes de convoyages, avoir un reporting en temps réel et visualiser l’historique des missions.Fullcar Services, qui revendique plus de 100 clients grands comptes, a réalisé, auxquels s’ajoutent 580 000 transferts sur site (aéroports, gares).