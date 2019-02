La société GarageScore accompagne les distributeurs avec des solutions qui permettent aux équipes des points de vente d’identifier et d’améliorer le traitement des clients dit « sensibles » (mécontents et ayant un projet d’achat). En 2018, sur 100 enquêtes de satisfaction envoyées aux clients des concessions, 37 ont donné lieu à un retour du client, soitSur 95 clients mécontents identifiés le lendemain de leur passage dans un établissement, la société estime, en moyenne,, c’est-à-dire que leur problème a été résolu par le concessionnaire. « Par rapport à l’année précédente, les concessions ont encore amélioré la gestion des profils sensibles : le taux de mécontents sauvés est de 41% (vs 29% en 2017) et le taux de conversion des projets d’achat issus des clients atelier est de 16,4% (vs 11,7% en 2017) », précise Benjamin Bodrefaux, co-fondateur & directeur produit GarageScore. La société revendique à ce jour plus de 1 500 concessions partenaires en France.GarageScore estime que la « non-identification, le non-traitement d’un mécontent ou d’un projet d’achat identifié sur un client atelier est une véritable catastrophe économique pour le professionnel ». En effet, elle évaluepour les marques premium. « Sécuriser cette « Life time value » est capital pour la rentabilité des concessions », conclut Olivier Guillemot, président & co-Fondateur.