Fondée en 2016, la start-up GarageScore propose une « solution de management digital », qui permet de relever la satisfaction client et la diffusion des avis sur Google pour les distributeurs et les réparateurs (RA1, RA2, réparateurs indépendants, centres-autos…). La société française a d’ores et déjà convaincu 1 650 concessionnaires à travers l’Hexagone.



Elle conclut un interfaçage technique en s’alliant à Kepler Soft, logiciel s’attelant à gérer les parcs automobiles. Cet accord conforte ainsi les positions de l’entreprise, qui formule le désir de mettre à disposition ses solutions à un éventail d’acteurs de l’automobile le plus large possible. Sa collaboration avec Kepler Soft va dans ce sens.



« Ce nouveau partenariat avec Kepler souligne une réelle volonté de simplifier la vie des professionnels par un meilleur interfaçage des nombreux outils qu’ils utilisent au quotidien. Plus de temps économisé, c’est plus d’argent gagné ! Les performances de GarageScore sont maintenant accessibles à tous les clients Kepler de façon 100% automatique et fluide », salue Olivier Guillemot, président de GarageScore.