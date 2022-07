[Article mis à jour le 6 juillet 2022]

Selon le site de l’Autorité de la concurrence, le 17 juin 2022 la société GCA Investissements a acquis « la totalité des actions composant le capital social de la société Normandy Avenue, qui exerce une activité de concessionnaire automobile des marques BMW et Mini dans le département du Calvados ». Ces affaires, qui ont enregistré un chiffre d'affaires de 37,8 millions d’euros en 2020, appartiennent au groupe Pautric. Dans un communiqué du 6 juillet 2022 officialisant l'opération, il est dit que les trois concessions emploient 52 salariés et ont un potentiel de 650 VN (400 BMW et 250 Mini). Côté VO à particuliers, leurs performances commerciales atteignent 300 BMW et 150 Mini. Avec ce rachat triple, le groupe compte à présent 14 sites BMW et 7 Mini pour un volume de vente de 2 400 BMW, 1 200 Mini et 3 600 VO.



« Nous souhaitons que BMW-Mini soit notre premier partenaire pour les marques premium de notre groupe. L’intégration de ces trois nouveaux sites va nous permettre d’adapter notre organisation à BMW à travers la mise en place d’un service dédié au sein de notre call center, d’une chaîne de valeur et d’un marketing exclusifs » a tenu à souligner David Gaist, président-fondateur du groupe GCA.



S’il s’est recentré sur la marque BMW en 2017, après avoir distribué Mercedes-Benz pendant six ans, le groupe dirigé par Francis Pautric représente la marque à l’hélice de manière assez éclatée, avec des implantations dans cinq régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Normandie, PACA et Pays de la Loire), ainsi qu'en Belgique (3 sites). L'opérateur a été le premier distributeur BMW (3 882 véhicules neufs vendus via 13 points de vente) et Mini (2 340 VN) en 2021.



À LIRE. GCA, une success-story choletaise

GCA se rapproche du top 5 des distributeurs BMW

Sixième plus gros distributeur BMW en France l’an passé (1 541 VN), l’entité dirigée par David Gaist se renforce avec le constructeur allemand en Normandie (Nord-Ouest), où il est déjà implanté à Saint-Lô, Granville et Cherbourg (Manche), ainsi que dans le département du Calvados, où il distribue Toyota et Lexus. Il s'agit de son deuxième développement avec BMW et Mini en 2022, après la reprise des affaires de La Roche-sur-Yon, des Sables-d'Olonne (Vendée) et de Niort (Deux-Sèvres) dans le cadre d'une association avec la famille Guénant.



En 2021, le groupe GCA a commercialisé 26 078 véhicules neufs, 30 276 occasions (dont 19 827 auprès de particuliers) et engrangé un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros.

Le groupe GCA en chiffres

11 marques automobiles (dont 43 sites Toyota)

2 concessions BMW Motorrad et 1 concession Triumph

Plus de 1 450 collaborateurs

2 centres véhicules d’occasion (GVO)

7 carrosseries

4 magasins de pièces détachées

1 centre d'appels

96 concessions (Grand Ouest, Normandie, Ile-de-France, Grand Est, Corse et Belgique)



À LIRE. GCA se renforce avec BMW en association avec le groupe Alain Guénant