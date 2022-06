[Article mis à jour le 21 juin 2022]



C’était dans les cartons et c’est désormais officiel : le groupe Gemy Automobiles va reprendre les filiales Renault Retail Group de Tours, soit les établissements commerciaux de Tours Nord, Tours Sud, Loches, Chinon (Indre-et-Loire) ainsi que celui du Mans (Sarthe). L'opération comprend également la plate-forme logistique de pièces de rechange de Joué-lès-Tours. « Ce choix a été validé par la direction commerciale France des marques Renault et Dacia, puis par la direction générale de RRG. Sous réserve de l’autorisation de l'Autorité de la concurrence, la cession sera effective avant la fin de l’année 2022 », informe l’opérateur familial. Renault Retail Group avait annoncé en début d’année la cession de ses concessions de Rouen (2 sites), Le Havre, Angers, Le Mans, Tours (2 sites), Loches-Chinon (en 2022) ainsi que Caen et Brest (2023).

Pas de concurrence entre Peugeot et Renault

Parmi les candidats potentiels figuraient les groupes Guilmault, LWarsemann, Gueudet, Rouyer, déjà distributeurs des marques Renault et Dacia. Plus surprenant, Gemy et Mary, solides représentants des réseaux du groupe Stellantis, étaient également sur les rangs. RRG a finalement choisi de miser sur deux opérateurs historiques du réseau Peugeot, confiant la plaque normande au groupe dirigé par François Mary et celle du Val-de-Loire à Gemy Automobiles.

Distributeur Peugeot, Citroën et DS dans la préfecture du Maine-et-Loire, le groupe dirigé par Pierre-Elie Gérard a donc pris le parti de représenter principalement les panneaux Renault et Dacia dans le département de l’Indre-et-Loire, qu’il ne couvre pas avec les marques Stellantis. L’entité familiale se renforce également dans la Sarthe, où il est implanté avec Citroën et DS (au Mans).



Gemy bientôt "milliardaire"

Les six établissements RRG prochainement intégrés dans le groupe représentent plus de 400 collaborateurs et environ 15 500 véhicules vendus par an (8 000 véhicules neufs et 7 500 véhicules d’occasion particuliers). « À travers cette acquisition, qui permettrait au groupe de passer le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires, Gemy Automobiles écrit une nouvelle page de son histoire en devenant bi-constructeur, après avoir été étroitement lié depuis sa fondation à la marque Peugeot et, depuis 2016, à PSA avec les marques Citroën et DS. Aujourd’hui, Gemy se renforce et construit son avenir, tout en conservant ses perspectives de développement avec le groupe Stellantis », commente le groupe.



En 2021, Gemy Automobiles a vendu 14 600 Peugeot, 5 000 Citroën et 700 DS neuves, 19 000 occasions (dont 10 000 à des particuliers) et engrangé un chiffre d’affaires de 760 millions d’euros.