La 8édition des Top Trophées, évènement co-organisé par le groupe Nice-Matin, la Chambre de commerce et d’industrie du Var (CCIV) et l’Union patronale du Var (UPV), a décerné ses récompenses le 13 décembre 2018 aux entreprises du département.Implanté dans le Var depuis 2005 via six concessions Peugeot (Toulon, La Seyne, Hyères, Draguignan, Fréjus et Cogolin), le groupe Gemy est devenu un acteur local important avec unLa plaque Gemy Côte d’Azur, dirigée par Adam Aberbache, s’est classée cette année huitième du Top 500 2018 des entreprises, classées par chiffres d'affaires. Les sept premières qui le devancent ayant déjà été toutes primées précédemment, le groupe s’est donc vu remettre le trophée du Top 500 Var Entreprises pour cet exercice.Gemy Côte d’Azur se positionne également à la quatrième place du classement des entreprises "Super Gazelles", qui connaissent un développement régulier et croissant depuis 5 ans. Il arrive enfin en sixième position du "Top Bassins d'Emploi" (secteur de Toulon) et se classe troisième dans le classement des secteurs d'activités mention commerce.