Le groupe Gemy annonce la conclusion d'un protocole d'accord portant sur l'acquisition de 100% des titres de la société holding du groupe This . Dirigé par Thierry du Boishamon et Thierry Albrech, ce dernier exploite la concession Peugeot de Dinan (22) et ses deux sites secondaires à Matignon (22) et Plouer (22), les trois concessions Citroën et les trois DS Store de Laval (53), du Mans (72), d'Angers (49), ainsi qu'un site secondaire Citroën à Segré (49).En revanche, l’opération n’inclut pas la reprise de la concession Ford (GT Automobiles) du Mans.En 2018, le groupe This a commercialisé. Il est associé aux plateformes Alliance PR du Mans et Breizh PR à Rostrenen (22).Il s’agit donc d’une opération d’envergure pour le groupe Gemy qui renforce sa position avec les marques du groupe PSA en Bretagne et dans les Pays de la Loire (il est également présent dans le sud-est ).« L'intégration du groupe This au sein du groupe Gemy ouvre la porte à de nombreuses synergies qui permettront à l'ensemble d'être plus compétitif, plus productif et plus attractif. La confiance a été le maître mot de ce rapprochement et sera le pilier principal de l'intégration », commente Pierre-Elie Gérard, directeur de la stratégie et du développement.Les deux parties précisent que cette opération, qui a déjà obtenu l'agrément du groupe PSA, n'attend plus que l'autorisation de l'Autorité de la concurrence pour devenir définitive.