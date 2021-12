Deux ans après l’ouverture de sa plateforme PR Logipar au Luc en Provence (83), afin d’alimenter les concessions de la plaque varoise , le groupe Gemy annonce l’ouverture au second semestre 2020 d’un site de reconditionnement des véhicules d’occasion dans le département. « Nous allons enfin dupliquer dans le sud ce que nous souhaitions faire depuis 2005, date de notre arrivée dans le Var », annonce France Gérard, directrice communication, qualité développement durable et immobilier du groupe.Situé dans la commune de Signes (à proximité du circuit Paul Ricard), ce projet est donc calqué sur la plateforme de Villevêque (49), ouverte en 2003 afin d’optimiser l’activité occasion des concessions Peugeot des Pays de la Loire et de Bretagne.« Cette structure industrielle a validé son modèle et a permis aux concessions du groupe et à ses clients loueurs, mandataires ou encore distributeurs de réduire les délais de préparation tout en maîtrisant les frais de remise en état », rappelle le groupe Gemy dans un communiqué. Avec ce second site, et celui de Villevêque, l’opérateur familial entrevoit unCe projet est impulsé par Jean-Marc Butin, qui assure depuis février 2019 « l’ingénierie du site et des flux, l’amélioration du logiciel interne de gestion des opérations (développé par Gemy Athena) et le recrutement des équipes ». Il prendra à terme la direction de cette nouvelle entité.Dans le Var, le groupe dirigé par Pascal Gérard distribue Peugeot (Toulon, Hyères, La Seyne, Fréjus, Cogolin, Draguignan), Citroën (Toulon, Hyères) et DS (Toulon). En 2018, la plaque Gemy Côte d'Azur avait représenté-A lire aussi Les groupes prennent la main sur le remarketing VO avec leurs usines