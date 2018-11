Deux après son entrée dans le réseau Citroën, suite à l’acquisition de la concession Citroën et DS de Saint-Nazaire , le groupe Gemy va poursuivre son développement avec la marque aux chevrons avec la reprise des« L'opération envisagée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Gemy distribution automobiles de la société Soca laquelle société exploite une concession automobile sous panneau constructeur Citroën dans le Var », informe l’Autorité de la concurrence. Dirigée par Sandrine Pellet-Bourdon, la société a représenté un chiffre d’affaires de. Le site de La Valette-du-Var s’articule autour de la concession Citroën, d’un DS Store, d’un showroom dédié à l’activité occasion et d'une carrosserie.Deuxième plus gros distributeur Peugeot en France en 2017, le groupe dirigé par Pascal Gérard va ainsi compléter son dispositif dans le Var, où il distribue la marque au lion via six points de vente (Toulon, Hyères, Cogolin, La Seyne-sur-Mer, Fréjus et Draguignan).L’opérateur a également ouvert en janvier 2017, au Luc en Provence (83), sa plateforme de pièces Logipar. Positionné à la 15place de notre top 100, le groupe Gemy a engrangé un chiffre d’affaires de