Genesis peaufine son lancement en Europe. Déjà représentée en Corée du Sud, en Chine, aux Etats-Unis et en Russie, la marque de luxe de Hyundai doit très prochainement se lancer sur le marché européen. A noter que selon la filiale française du groupe, la venue de la marque Genesis en France « n’est pas du tout à l’ordre du jour ». Soit. Afin de préparer son entrée sur le Vieux Continent, Hyundai et Genesis ont donc créé une direction régionale, qui sera basée en Allemagne.

Dominique Boesch, nouveau patron de Genesis en Europe

Pour la représenter, Dominique Boesch a été nommé directeur général de Genesis Motor Europe. Il prendra ses fonctions à compter du 1er octobre 2020 et reportera directement à Jaehoon (Jay) Chang, responsable mondial de la marque, basé à Séoul. Cette nomination est la dernière d'une série d'embauches stratégiques pour Genesis Motor Europe et coïncide avec la publication de teasers de son nouveau modèle, le SUV GV70.

« Depuis le lancement de notre marque en Corée en 2015, Genesis a reçu une réponse mondiale importante à la fois pour sa gamme de produits que son expérience client dédiée. Avec une croissance mondiale rapide, nous allons étendre nos activités en Europe dans un proche avenir. Il s'agit d'un marché critique et j'attends avec impatience que M. Boesch, avec sa grande expertise européenne et haut de gamme, donne vie à l'histoire de Genesis en Europe », a souligné Jaehoon Chang.

Dominique Boesch a occupé le poste de directeur commercial d’Audi AG en France pendant plus de vingt ans, avant de devenir directeur général respectivement en Corée, au Japon et en Chine. Mais après 10 ans passés en Asie, Dominique Boesch est revenu au siège de la marque aux anneaux en tant que responsable des ventes européennes et, plus récemment, il dirigeait la future stratégie de vente retail mondiale d’Audi. « Je me sens privilégié et ravi de rejoindre Genesis Motor Europe et d'amener un ambitieux concurrent coréen dans la région », a-t-il déclaré. « La marque se démarquera par un design dynamique, des performances athlétiques, un service client véritablement haut de gamme et une expérience de conduite adaptée aux routes européennes. L'Europe est le foyer spirituel du marché des voitures haut de gamme et je suis convaincu que les modèles Genesis que nous prévoyons de lancer ici seront une agréable surprise pour beaucoup.»



Des détails sur la gamme européenne Genesis, le concept de vente au détail et l'offre de service unique seront annoncés prochainement.