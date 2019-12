Et si Gérard Détourbet était l'homme qui avait sauvé Renault ? Agé de 73 ans, ce Français, titulaire d'un doctorat en mathématiques, a passé près de 50 ans de sa vie professionnelle au service de Renault, qu'il avait rejoint en 1971.

Il aura toutefois fallu attendre 2001, soit très exactement 30 années pour que le génie de M. Détourbet soit mis en lumière. Tandis que Renault venait de racheter la marque Dacia, Gérard Détourbet était envoyé en Roumanie en tant que directeur des projets industriels et des projets véhicules. Trois années plus tard (2004) sortait la Dacia Logan, une voiture nouvelle inaugurant un nouveau concept : le low-cost. Un concept poussé par Louis Schweitzer le PDG de Renault, et accepté du bout des lèvres par Carlos Ghosn, qui devait lui succéder en 2005.

La Kwid après la Logan

Après la Logan et d'autres modèles siglés Dacia, Gérard Detourbet avait été nommé en 2012 directeur de "l'Alliance A-segment development unit". Il réalisa un autre coup de maître à cette occasion en inventant la Renault Kwid, uniquement destinée aux marchés émergents.

Gérard Detourbet avait été nommé en 2018 "directeur breakthrough innovations Alliance" par le groupe Renault.

A l'heure actuelle, la marque Dacia représente plus du tiers des ventes du groupe Renault en Europe.