Quelques semaines après Jean Rouyer Automobiles, qui a annoncé son souhait de renforcer ses équipes en 2022 avec 100 alternants, le groupe Grand Garages du Pas de Calais lance à son tour une « grande campagne de recrutement ». Celle-ci concerne les concessions Renault et Dacia situées dans les Hauts-de-France (GGP est aussi implanté dans le sud) et doit permettre d’accompagner la « dynamique de développement » de l’entreprise dans la région. En effet, l’entité dirigée par Jean Marie Zodo et Michel Cordier a acté en fin d’année 2021 la reprise des filiales RRG de la métropole Lilloise.



Un recrutement dans tous les métiers

GGP recrute des mécaniciens, carrossiers, peintres au sein de ses ateliers ainsi que des postes de conseillers clientèles véhicules neufs et véhicules d'occasion, et des postes administratifs pour renforcer ses concessions. Les recherches portent sur des candidats débutants ou expérimentés. Certains postes en après-vente et dans les magasins de pièces de rechange sont ouverts aux apprentis. Le groupe précise qu’un accompagnement personnalisé à chaque profil sera mis en place automatiquement. Cette campagne s’étalera jusqu’à la rentrée de septembre 2022. Au total, GGP informe qu’une trentaine de postes sont à pourvoir dans la région. Par ailleurs, une classe « école des ventes Renault » sera ouverte en région et accueillera 10 apprentis vendeurs.



Le groupe GGP distribue les marques Renault, Dacia et Alpine via 25 concessions implantées dans les Hauts-de-France, le Vaucluse, le Gard et l’Hérault, et comprend plus de 1 600 collaborateurs. En 2020, il avait représenté un chiffre d’affaires de 297 millions d’euros et commercialisé 8 700 véhicules neufs et 5 100 occasions à particulier.