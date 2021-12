Plusieurs rachats depuis quelques années

Selon l’autorité de la concurrence, Renault Retail Group (RRG) , filiale de distribution du groupe Renault, s’apprête à céder les 10 concessions de sa plaque lilloise aux Grands Garages du Pas-de-Calais (GGP).Ce rachat en coursdestinée à ces sites et basée à Seclin.À LIRE. Renault. Les filiales à céder et les groupes candidats au rachat Le groupe GGP, dirigé par Michel Cordier, multiplie les rachats depuis quelques années . Avec cette opération, il ajoutera ainsi dans son giron les concessions Renault situées à Fâches Thumesnil, La Madeleine, Roubaix, Villeneuve-d’Ascq, Dechy, Valenciennes, Denain, Saint-Amand-les-Eaux, Petite-Forêt et Maubeuge, toutes implantées dans le département du Nord.Fondé par Jean-Marie Zodo, le groupe Grands Garages du Pas-de-Calaisdans le Nord, le Pas-de-Calais, l’Aisne et le Vaucluse.