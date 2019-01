Souvent récompensé et présenté comme l’un des distributeurs les plus performants du réseau Opel, Patrick Wolfer a décidé de tourner la page, lui qui a débuté dans l’automobile en 1978. Le dirigeant alsacien vient de céder sa concession d’Altkirch (68), ainsi que son annexe Avenir-Auto, au groupe Grand Est Automobiles. Au total, il aura distribué la marque allemande pendant trente-six ans, d’abord dans la commune de Liebsdorf et ensuite à Altkirch.Avec cette acquisition, le groupe dirigé par Franck Vialle t, fait son entrée dans le réseau Opel. Après les groupes Bernier et Bigot, il s’agit en l’espace de quelques mois du troisième opérateur du réseau Peugeot à se développer avec la marque au Blitz.La concession Wolfer Opel d’Altkirch représente un volume annuel de. Sa rentabilité se situe autour de 2%.Classé en 34position de notre top 100 2018, le groupe Grand Est Automobiles avait représenté un-Retrouvez en cliquant sur ce lien le portrait consacré à Patrick Wolfer, paru dans le numéro de L'argus du 28 décembre 2018