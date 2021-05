L’édition 2021 du Grand Prix ACF Autotech a rendu son verdict le 15 avril à l’occasion d'une cérémonie qui s’est déroulée en format digital, comme l'an passé. Créé en 2018, sous l’impulsion de l'Automobile Club de France et l'ESSEC automobile Club, ce trophée vise à mettre en lumière, à récompenser et à accompagner “les startups françaises et internationales les plus innovantes dans l'usage, la commercialisation, la fabrication et la conception de l'automobile”. Un jury, composé de 16 professionnels reconnus du secteur automobile (Anne Asensio, Thierry Peugeot, Patrick Blain, Patrick Koller, Frédéric Mazella, Gilles Le Borgne…) et présidé par Louis Desanges, président de l’ACF, avait pour mission de départager les six startups retenues parmi les 75 qui ont concouru cette année (11 nationalités). Les CEO des sociétés finalistes se sont succédé lors de cette soirée pour présenter leur activité. Plus de 200 personnes du public ont pu voter en direct et leurs voies cumulées se sont ajoutées à celles du jury lors des délibérations.



Prix Pionnier ACF

Grand Prix ACF

Les vainqueurs 2021 : Eifhytec et Qovoltis

Les lauréats des éditions précédentes

2020

2019

2018

Sustrend Lab (Chili) : développe une technologie transformant le carbone issu de la combustion des pneus en graphite qualité batterie, pour être utilisé ensuite dans les batteries pour véhicule.Hive Electric : développe une nouvelle génération de batterie haute performance n'utilisant pas de matériau précieux ou critique.Eifhytec : développe un compresseur hydrogène innovant utilisant un effet thermique plutôt qu'un effet mécanique pour fonctionner.Qovoltis : est une solution intelligente et polyvalente de recharge pour véhicules électriques qui s'appuie sur un système unique utilisant l'intelligence Artificielle pour le pilotage et l'optimisation de la consommation et du réseau électrique.ChargeGuru : facilite le passage à la mobilité électrique pour tous, grâce à des solutions de recharge sur-mesure et performantes.Mob-Energy (déjà finaliste Prix Pionnier 2019) : développe des robots chargeurs de VE, appelés "Charles", intégrant des batteries de seconde vie et capables de délivrer un service de recharge clé-en-main sur parking, optimisé et simple à déployer.Le Prix Pionnier ACF a donc été décerné à la société Eifhytec tandis que Qovoltis s’est vu attribuer le Grand Prix ACF. « Obtenir cette récompense de la part d'un jury aussi prestigieux, composé de grands acteurs industriels français, est un signal d'encouragement très fort pour notre projet axé autour de la transition énergétique et d'une réindustrialisation durable par l'hydrogène », a réagi David Colomar, CEO d’Eifhytec. Cette dernière a été doublement récompensée en 2021 puisqu’elle a également reçu« Ce prix représente la reconnaissance des grands acteurs de l'industrie de la justesse de la vision proposée par Qovoltis. Une vision au service de l'utilisateur qui pourra continuer à charger son véhicule sans jamais se soucier de l'impact de sa consommation sur le réseau électrique. Et demain, Qovoltis contribuera à l'équilibre du réseau et fera en sorte que le véhicule électrique rende l'électricité encore plus verte », a commenté pour sa part Ehsan Emami, CEO de Qovoltis.Prix Pionnier ACF : AltaroadGrand Prix ACF : IoT.bzhMention GPACF GreenTech : ABCiodePrix Pionnier ACF : ProovStation Grand Prix ACF : Expedicar (Hiflow) Prix Pionnier ACF : WheelizGrand Prix ACF : Scortex