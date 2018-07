L’Autorité de la concurrence rapporte que le groupe Grands Garages du Sud a notifié son souhait d’acquérir les concessions Peugeot détenues par le groupe Berbiguier « L'opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par la société Générale Groupe Sud, par l'intermédiaire d'une sous-holding à constituer, de la totalité des titres composant le capital social de la société Berbiguier Automobiles, société exploitant dans le domaine de la distribution automobile des concessions Peugeot dans le Vaucluse (84) ».Les affaires Kia et Ford ne sont pas mentionnées dans cette opération.Dirigé par Christophe Cyrille, le groupe Berbiguier distribue, ainsi que Ford à Cavaillon. Il pèse un volume d’environ 1 700 VN pour un chiffre d’affaires qui avoisine les 86M€. Depuis 2016, à Cavaillon, l’opérateur a réuni l’ensemble de ses marques au sein d’un village automobile. Il y propose également des véhicules de prestige via l’enseigne B Store by Berbiguier.Dirigé par Oliviez Varlez, le groupe Grands Garages du Sud va donc avec cette opération renforcé sa position avec Peugeot mais également étendre son rayonnement géographique, en posant un premier pied dans le Vaucluse. L’opérateur distribue la marque au lion à Nîmes, Alès (30), Lunel (34), Mende (48) et Arles (13), Suzuki à Nîmes et Arles ainsi que Citroën et DS à Mende (48).En 2017, il a commercialisé