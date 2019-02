Premier volet des récompenses attribuées par le jury

Second volet avec le prix de la Plus belle voiture de l’année décerné par le public

Voici donc le palmarès des Grands Prix du Festival Automobile International 2019 organisé parPlus Bel Intérieur : Range Rover EvoquePlus belle supercar : Ferrari Monza SP2Plus beau concept-car : Peugeot e-LegendCreativ' experience : Renault EZ-Ultimo, EZ-Go et EZ-ProFuturistic sport car : Mercedes Vision EQ Silver ArrowGrand prix de l'art : artcar Citroën e-Mehari by Jean-Charles de CastelbajacPlus beau livre : « 276.864 km », de Bart Lenaerts, aux éditions Waft PublishingPlus beau film publicitaire : campagne de marque Citroën, « L’auto-stoppeur » (agence Traction)Plus belle photo : « Duel de Ligier », par Bernard AssetGrand prix du Design : Tisha Johnson, chef du design intérieur de VolvoYoung Designer Award by BMW, design extérieur : « L'Eloge de la Lenteur - Hop On », par Simon KafmannYoung designer award by BMW, design intérieur : « Just Be Happy – Kerubim », par Thibaud Porcherot, Yohan Benchetrit et Thomas BussonPrix spécial du Jury : Adrian Van Hooydonk, vice-président du design de BMW GroupGrand Prix du Festival : Jean-Eric Vergne pour sa victoire au championnat du monde de Formula EPalme d’Or : Dieter Zetsche, président de DaimlerPeugeot 508 avec 34,23% des votes.Suivent Mercedes Class A (28,78%), Range Rover Evoque (18,68%) et DS3 Crossback (18,31%).