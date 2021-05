Tous les ans, le palmarès réalisé par Great Place to Work distingue certaines entreprises pour la qualité de vie au travail qu’elles proposent à leurs salariés. Dans l’édition 2021, et pour la troisième année consécutive, le groupe Chopard Automobiles a obtenu la certification Best Workplace dans la catégorie des entreprises de 1 000 à 2 500 salariés et se classe en

7e position.

C’est le seul distributeur automobile à être ainsi distingué. L’entreprise dirigée par Erik Chopard Lallier distribue notamment les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel, Alfa Roméo, Jeep, ou encore Mercedes-Benz dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence via un réseau d’environ 70 concessions automobiles.



Volkswagen Financial Services France également distingué

Dans un communiqué, le groupe Chopard Automobile se félicite d’être « une entreprise où il fait bon travailler », ce qui est « un gage de motivation et de performance ». De même, les équipes œuvrent « au quotidien dans le but d’améliorer la qualité de vie au travail de ses collaborateurs ». Ainsi, le distributeur, qui s’apprête à reprendre les affaires de Bacchi-Bouteille, estime que cette récompense « valide les trois valeurs fondamentales » qui animent les équipes au quotidien, à savoir l’humain, l’engagement et l’excellence.

Pour être complet, notons également la présence, dans le classement Great Place to Work des entreprises de 250 à 1 000 salariés, de Volkswagen Financial Services France en

10e position, et d’Opteven (assurance et garantie automobile) en 20e position. De même, les comparateurs d’assurances LesFurets et LeLynx se classent respectivement 8e de la catégorie des entreprises de 50 à 250 salariés et 14e dans les entreprises de moins de

50 salariés.