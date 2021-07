[Article mis à jour le 16 octobre 2020] Bien que repoussé à une date ultérieure à la demande du ministère de l'Economie, le malus sur le poids sera finalement inclus à la loi de finances 2021. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, qui avait soutenu cette mesure, s'en est félicitée le 15 octobre. Les organisations automobiles ont fait part de leur inquiétude. FO PSA a également réagi en dénonçant « une écologie radicale qui aura la peau de l'industrie et de nos emplois et des politiques publiques qui reposent trop sur des calculs politiciens et pas assez sur la construction d'une ambition industrielle française, notamment pour la filière automobile ».



A LIRE. Automobile : restaurer la confiance, un impératif !

Les principaux points du projet de loi de finances pour 2021

Trois principaux points sont à retenir du projet de loi de finances pour 2021, présenté le 28 septembre par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Le bonus à l’achat d’un véhicule électrique sera maintenu pour 2021 et 2022, mais à un niveau dégressif, la grille du malus va changer au 1er janvier 2021, avec un seuil abaissé à 131 g de CO 2 (qui descendra à 123 g en 2022) et un crédit d’impôt spécifique sera instauré en faveur de l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur les places de stationnement résidentiel.

« Un alourdissement sans précédent du malus sur le CO 2 »

A LIRE. Malus auto et primes à l'achat : le programme pour 2021 et 2022

La réaction des principales organisations professionnelles du secteur automobile a été immédiate. La Fédération nationale de l'automobile (FNA) a ainsi manifesté « son incompréhension et son immense inquiétude face à un alourdissement sans précédent du malus sur le CO 2 en 2021 et 2022 dans le contexte dégradé du secteur automobile et de toute l’économie du pays ». La FNA déplore « le manque d’équilibre de cette mesure, qui pourrait porter préjudice à l’ensemble des entreprises de proximité du secteur automobile. Le malus suit donc une trajectoire beaucoup plus forte que le bonus, permettant ainsi au gouvernement d’engranger d’importantes recettes fiscales sur le dos des automobilistes et au détriment de la filière. Cette trajectoire est par ailleurs beaucoup plus contraignante que les objectifs européens en matière de réduction d’émissions de de CO 2 ».

« Toujours plus de malus, toujours moins de bonus »

Comme après la présentation du plan de relance, début septembre, le CNPA s’est montré davantage mesuré dans son analyse, saluant dans un premier temps « les mesures destinées à renforcer les fonds propres des entreprises et notamment des PME », ainsi que les « 30 milliards d’euros consacrés à la transition écologique, dont une partie bénéficiera aux entreprises ». Concernant la grille du malus dévoilée par le gouvernement, le CNPA évoque un « sévère déplafonnement du malus », soulignant que « la décorrélation des trajectoires des malus et des bonus déguisent mal une augmentation de la fiscalité automobile. Les mesures prévues au stade actuel font par conséquent douter des moyens alloués à la réussite de la transition écologique. Le CNPA va donc rester très vigilant sur une trajectoire dont la pente, glissante, est surdéterminée par toujours plus de malus et toujours moins de bonus, dans un contexte de redéfinition des objectifs de baisse de CO 2 d'ici à 2030 par la Commission européenne ».

Une taxe sur le poids « pas acceptable », selon la Fiev

Enfin, le CNPA se satisfait « de l'absence d'un malus spécifique lié au poids des véhicules, même si cette mesure peut faire l'objet d'amendements au cours du projet de loi de finances ou dans le cadre d'un autre texte législatif examiné dans les prochains mois, en particulier le texte attendu en traduction des travaux de la Convention citoyenne pour le climat ».A LIRE. Malus automobile 2021. La taxe sur le poids écartée

Du côté de la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev), c’est principalement cette taxe sur la masse des véhicules qui fait réagir. « Un nouveau dispositif basé sur le seul critère du poids reviendrait à la création d’un "sur-malus", ce qui n’est pas acceptable dans un contexte de crise sanitaire et économique », dénonce la fédération. Et Claude Cham, son président, d’appuyer : « Cette taxe est incohérente tant sur le plan environnemental qu’au regard des récentes annonces gouvernementales. Elle entre notamment en contradiction avec les incitations à l’achat de véhicules électriques et hybrides, dont le poids est supérieur à celui des véhicules thermiques, en raison de la masse de leurs batteries et de leurs caisses. De plus, l’attente par les consommateurs d’une autonomie plus importante pour passer à l’électrique contribue à accentuer cette différence, tout comme la gestion thermique et celle de la sécurité en cas d’incendie de la batterie. »

La Fiev considère par ailleurs que le critère de la masse constitue une menace pour la compétitivité des équipementiers français et la production hexagonale. « Dans un contexte post-confinement, les industries se sont engagées pour relancer l’activité et profiter de ce choc pour prendre des décisions importantes en matière de transformation. Il est donc essentiel de ne pas déstabiliser une nouvelle fois l’outil industriel français avec une mesure fiscale additionnelle, déconnectée des réalités et des contraintes d’acteurs d’ores et déjà investis dans la nécessaire transition écologique. Les équipementiers sont prêts à atteindre des objectifs ambitieux d’allègement, si tant est que ceux-ci soient coordonnés avec l’ensemble de l’écosystème et cadencés selon un échéancier propice à une intégration progressive de ce sujet d’ampleur », conclut Claude Cham.