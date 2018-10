Après avoir cédé dernièrement ses concessions Peugeot et Citroën de Montpellier au groupe Tressol-Chabrier, PSA Retail s’apprête à revendre ses affaires des Alpes-Maritimes. C’est le groupe Chopard , qui distribue notamment Peugeot dans les départements voisins du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, qui est en pôle pour acquérir l’ensemble de ces concessions.« La SAS ECL a signé en date du 27 septembre 2018 six promesses synallagmatiques de reprise des fonds de commerce des concessions de marque Peugeot à Nice, Mougins, Antibes et Cagnes ; des fonds de commerce des concessions de marque Citroën et DS à Nice, Mougins et Antibes-Juan les Pins ainsi que du fonds de commerce de distribution de pièces de rechanges à Colomars », rapporte ainsi l’Autorité de la concurrence. Au total, ce sont huit affaires qui sont concernées par cette opération.Troisième plus gros distributeur Peugeot en 2017 (17 000 unités), le groupe Chopard va ainsi étendre un peu plus son territoire en posant un premier pied dans le département des Alpes-Maritimes. Il va surtout renforcer sa position avec Citroën, qu’il distribue aujourd’hui dans les villes de Dole (39), Troyes (10) et Beaune (21).Classé en sixième position de notre top 100 2018, le groupe Chopard a réalisé l’an passé un