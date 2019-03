L’Association nationale pour la formation automobile a élu son nouveau bureau qui se décline comme suit :Président :(CFE-CGC)Premier Vice-président :(CNPA)Vice-président :(CNPA)Vice-président :(CFTC)Trésorière :(ASAV)Trésorière adjointe :(FGMM-CFDT)Secrétaire du bureau :(FNA)Secrétaire adjoint du bureau :(FTM-CGT)Le bureau est donc présidé par Stéphane Rivière, qui est secrétaire national des branches associées de la fédération de la métallurgie CFE-CGC depuis 2015, et notamment responsable du développement du dialogue social pour la CFE-CGC Métallurgie dans les branches associées (services de l’automobile, navigation de plaisance et recyclage, machinisme agricole, jouet, bijouterie). Par ailleurs, il est coordinateur CFE-CGC « Services de l’automobile » depuis 2007 et assure la négociation de la convention collective de Renault Retail Group depuis 2007 (il est représentant syndical au CCE RRG depuis 2007).Vice-président, Bernard Guyot préside le groupe éponyme créé par son père en 1955. Etabli en Bourgogne (Côte d’Or), il distribue cinq marques (Renault, Dacia, Alpine, Infiniti et Fiat) avec son fils Camille Guyot qui a rejoint le groupe en 2013 et assure les fonctions de directeur général. Au total, le groupe distribue 4000 véhicules neufs, 4500 véhicules d’occasion et emploie près de 250 personnes. Il est aussi vice-président du Groupement des concessionnaires Renault (GCR) et président régional du CNPA Bourgogne Franche-Comté.